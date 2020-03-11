Открыта продажа авиабилетов из аэропорта Туношна в Симферополь

11.03.2020, 7:24, Новости

Теги: Транспорт, Туризм

​Со 2 июня из аэропорта Туношна можно будет улететь в Симферополь. Продажа авиабилетов уже началась. Полеты продлятся до конца сентября.

​– Возобновление сезонных рейсов из аэропорта Туношна в южные регионы обусловлено высоким спросом, – прокомментировал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. – Для региона это уже шестой сезон авиасообщения с Крымом. В предыдущие годы этими рейсами воспользовались около 20 тысяч человек. Большой спрос и на полеты в Краснодар, стартовавшие прошлым летом.

Рейсы в Симферополь будут осуществляться на 110-местном авиалайнере Embraer 190 компании Nordwind. Вылеты – по средам и субботам из Туношны и по вторникам и пятницам из Симферополя.

– Надеюсь, что наше сотрудничество с компанией Nordwind приведет к дальнейшему расширению маршрутной сети ярославского аэропорта, – отметил заместитель директора департамента транспорта Андрей Сироткин.

Также с июня стартует программа рейсов «Аэрофлота». Благодаря этому у жителей региона появилась возможность улететь из Ярославля в более чем 140 направлениях. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю с удобным расписанием для пересадки в аэропорту Шереметьево.

​Работа по развитию новых направлений из Туношны продолжается.