Открыта продажа авиабилетов из аэропорта Туношна в Симферополь
 

Открыта продажа авиабилетов из аэропорта Туношна в Симферополь

11.03.2020, 7:24, Новости
Теги: ,

​Со 2 июня из аэропорта Туношна можно будет улететь в Симферополь. Продажа авиабилетов уже началась. Полеты продлятся до конца сентября.

​– Возобновление сезонных рейсов из аэропорта Туношна в южные регионы обусловлено высоким спросом, – прокомментировал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. – Для региона это уже шестой сезон авиасообщения с Крымом. В предыдущие годы этими рейсами воспользовались около 20 тысяч человек. Большой спрос и на полеты в Краснодар, стартовавшие прошлым летом.

Рейсы в Симферополь будут осуществляться на 110-местном авиалайнере Embraer 190 компании Nordwind. Вылеты – по средам и субботам из Туношны и по вторникам и пятницам из Симферополя.

– Надеюсь, что наше сотрудничество с компанией Nordwind приведет к дальнейшему расширению маршрутной сети ярославского аэропорта, – отметил заместитель директора департамента транспорта Андрей Сироткин.

Также с июня стартует программа рейсов «Аэрофлота». Благодаря этому у жителей региона появилась возможность улететь из Ярославля в более чем 140 направлениях. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю с удобным расписанием для пересадки в аэропорту Шереметьево.

​Работа по развитию новых направлений из Туношны продолжается.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Преимущества покупки недвижимости в Испании

04.03 / В Рыбинске оценили первые итоги работы безналичной системы оплаты проезда

02.03 / Автобусы на рыбинском направлении соответствуют сложившемуся пассажиропотоку

25.02 / В Рыбинске вандалы регулярно портят рекламу на остановках общественного транспорта

21.02 / Как быстро найти эвакуатор?

20.02 / В Рыбинске пройдёт акция против травматизма на пешеходных переходах

14.02 / 100 городских лидеров. Поддержим Рыбинск

13.02 / Берег правый, берег левый – ярославцы выбирают региональный туризм

06.02 / Погода не помеха, или ямочный ремонт зимой

04.02 / Уборка снега в Рыбинске на особом контроле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика