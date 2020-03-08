iGooods начинает доставку из гипермаркета «Глобус» в Ярославле

08.03.2020, 18:48, Новости

Теги: Интернет, Технологии, Ярославль

Хорошая новость для жителей Ярославля: с 25 февраля крупнейший в России сервис-агрегатор iGooods начал осуществлять дистанционную доставку товаров из гипермаркета «Глобус», расположенного по адресу: поселок Красный бор, строение 1. Еще недавно, несмотря на присутствие в городе других агрегаторов, продукция сети «Глобус» была доступна только оффлайн. Теперь заказать товары из гипермаркета можно на сайте iGooods либо через мобильное приложение. Эта компания давно и успешно сотрудничает с сетью «Глобус» в Москве. Нет сомнений, что жители Ярославля тоже по достоинству оценят удобство сервиса iGooods, ведь услуга дистанционной доставки набирает популярность, и все большее число людей готовы совершать покупки онлайн.

Теперь и в Ярославле

Международная сеть магазинов розничной торговли «Глобус» начала свою историю в Германии. Сегодня ее гипермаркеты представлены также в Чехии и России. Ассортимент продукции насчитывает свыше 45 тысяч наименований, в том числе собственного производства. 30 тысяч из них доступны в электронных каталогах iGooods. В дальнейшем сервис планирует расширить ассортимент доступной онлайн продукции, а также вовлечь в доставку другие торговые сети Ярославля.

iGooods не делает наценок и скрытых комиссий, привозя продукты по ценам магазинов с сохранением всех акционных предложений. На сайте компании покупатели найдут всегда актуальную информацию о ценах, ассортименте и скидках, ведь продуктовые каталоги iGooods регулярно сверяются с прайсами торговых сетей. Стоимость доставки колеблется от 199 до 249 рублей, в зависимости от удаленности гипермаркета и веса покупки.

На страже интересов покупателей

iGooods доставляет продукцию из 150 гипермаркетов в 10 городах России. Помимо Ярославля в их число входят: Санкт-Петербург, Москва, Белгород, Казань, Оренбург, Сургут, Тула, Тверь, Ярославль, а также Кингисеппе (Ленинградская область). iGooods сотрудничает с самыми надежными и популярными торговыми сетями России и мира. Это ЛЕНТА, METRO, КАРУСЕЛЬ, «Глобус», PRISMA, Selgros, «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», SuperBabylon.

В своей работе iGooods ориентируется на интересы покупателей. Отличительной чертой сервиса стали персональные закупщики, которые несут службу во всех гипермаркетах, с которыми сотрудничает iGooods. Они прошли специальное обучение, досконально знают ассортимент торговых сетей и учитывают пожелания клиентов. При выборе продукции особое внимание обращается на ее свежесть, внешний вид и условия хранения. Среднее время доставки составляет 90 минут с момента оформления заказа. Клиенты оплачивают покупки уже после их получения и проверки качества. Заплатить можно любым удобным способом.

iGooods установил новый стандарт качества: удобство, доступность, простота, щепетильность и внимание к нуждам каждого покупателя. Благодаря этому число постоянных клиентов сервиса растет с каждым днем.