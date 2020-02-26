В Рыбинске начали разносить приглашения на вручение медалей к юбилею Победы

26.02.2020, 10:27, Новости

Теги: Война, Праздник

В Рыбинске начали разносить открытки-приглашения ветеранам Великой Отечественной войны на торжественное вручение юбилейных медалей к 75-летию Великой Победы.

Пригласительные ветераны должны получить в течение ближайших десяти дней.

К юбилею Победы Указом Президента Российской Федерации учреждена государственная награда — юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». На данный момент в Рыбинске проживают 1303 ветерана. Каждому из них будет вручена юбилейная награда.

Торжественное вручение медалей состоится 14 марта с 10 до 15 часов. Церемонию проведут в разных микрорайонах города в 16 учреждениях социальной сферы – школах, Дворцах культуры, школе искусств, ОКЦ и Доме-интернате для престарелых и инвалидов. С 10 до 13 часов в каждом пункте вручения для ветеранов организуют концертную программу.

— Тем, кто не сможет прийти на вручение медалей по каким-либо причинам, в течение недели сотрудники администрации вручат награды на дому, — подчеркнула заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Предварительно все ветераны получат приглашения, в которых будет указан адрес учреждения и время проведения торжественного мероприятия. С собой необходимо иметь паспорт. Для удобства за каждым учреждением, где будет организовано вручение медалей, закреплено одно или несколько почтовых отделений.

Открытки-приглашения на мероприятие доставлять адресатам начали с 25 февраля. Часть отправляют по почте, часть — с курьерской службой, часть развозят лично по адресу проживания. В открытке указана дата, время и место проведения торжественного мероприятия.

— При получении открытки пожилым людям не нужно оставлять свои паспортные данные и другие реквизиты. Открытки именные, каждого из ветеранов мы знаем по имени и отчеству, поэтому дополнительных сведений передавать никому не нужно. Если по состоянию здоровья ветеран не сможет прийти на торжественное мероприятие, тогда после 14 марта медаль вручат на дому, — рассказал директор департамента по социальной защите населения Владимир Куликов.