В Рыбинске пройдут соревнования судомоделистов к 275-летию Ф.Ф. Ушакова

21.02.2020, 6:22, Объявления

Теги: Образование, Спорт, Ушаков

24 февраля в Центре детского и юношеского технического творчества пройдут соревнования по судомодельному спорту, приуроченные к 275- летию со дня рождения Ф.Ф. Ушакова. Посоревноваться в умении управлять моделью смогут юные судоводители с судами, собранными своими руками, и начинающие судоводители с лодками и катерами с дистанционным управлением, приобретенными в магазине.

— В рамках данных соревнований учащиеся Центра попробуют свои силы в соревнованиях по судовождению. Мы посвятили турнир 275-летию великого флотоводца, нашего земляка Ф.Ф.Ушакова, — рассказал директор ЦДЮТТ Александр Назаров.

Соревнования пройдут в трех классах:

— Класс ЕХ600 (модели — «прямоходы»). В данном классе участниками осуществляется запуск неуправляемой модели на точность. На преодоление дистанции в 10 метров участникам дается две попытки.

— Класс Ф4А (радиоуправляемые модели). Участвуют учащиеся судомодельных объединений. В данном случае оценивается маневренность модели и скорость прохождения дистанции. Участникам также дается две попытки.

— Класс Ф4Х (радиоуправляемые модели, в том числе любые радиоуправляемые игрушки в виде судов, самодельные модели длиной до 600 мм). В этом классе принимают участие все желающие. Оценивается маневренность судна и скорость прохождения дистанции.

Победители определяются в личных зачетах по наибольшей сумме набранных баллов.

Подать заявку на участие в соревнованиях по судомодельному спорту можно любым способом: по телефону: 8(4855)22-20-61, через группу ЦДЮТТ в социальной сети «ВКонтакте», по электронной почте: [email protected] Окончание приема заявок — 22 февраля. Положение о соревнованиях размещено на сайте Центра детского и юношеского технического творчества (https://rybcdutt.edu.yar.ru/).

Для уже заявившихся организаторы готовы провести тренировочные заезды моделей в бассейне ЦДЮТТ.

Пресс-служба администрации города Рыбинска