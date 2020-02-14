100 городских лидеров. Поддержим Рыбинск

14.02.2020, 15:56, Детали

Теги: Бизнес, Рыбинск, Туризм

Рыбинские проекты участвуют в отборе программы «100 городских лидеров — 2020».

Это программа Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив и Российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Ее цель — развитие городских сообществ и их активное включение в процессы изменения российских городов к лучшему.

Ежегодно в рамках программы отбирается 20 сильнейших заявок из 20 городов. Участники программы получают:

— Акселерацию инициативы. Участники учатся, идея становится сильнее благодаря помощи ментора и экспертов.

— Инвест-питчинг. Участники получают поддержку в поиске и привлечении инвестиций.

— Рост компетенций. Участники наращивают свои softskills в работе с сообществами, партнерами, в правовом и финансово-экономическом планировании проекта.

— Сообщество единомышленников. Участники включаются в большую команду перемен, в которой можно делиться своими идеями и перенимать позитивный опыт других.

Для голосования за проекты, выдвинутые сообществами Рыбинска, нужно зарегистрироваться на сайте 100 городских лидеров: https://100gorodov.ru/

— регистрация на сайте – кнопка «Регистрация» справа вверху на титульной странице, там же имеется возможность регистрироваться через свои аккаунты в соцсетях;

— после регистрации голосующий должен под своим логином и паролем пройти по ссылке на проект (ссылки указаны ниже), под описанием проекта есть кнопка для голосования «Нравится», это и есть голосование.

Также под проектом голосующим можно оставлять комментарии, вопросы, пожелания – за это добавляются баллы проекту.

Проекты Рыбинска:

1. Создание инвестиционной карты развития исторического центра города Рыбинска: https://100gorodov.ru/improject-2742/ideas/3060

2. Выставочно-презентационный интерактивный центр современных технологий и компетенций Рыбинска: https://100gorodov.ru/improject-2742/ideas/3058

3. Изучаем Правила дорожного движения в мобильном Автогородке: https://100gorodov.ru/improject-2742/ideas/3145

4. «Ревитализация территории стрелки и поймы реки Черемухи в городском округе город Рыбинске Ярославской области»: https://100gorodov.ru/improject-2742/ideas/3405

Голосование продлится до 17 февраля.