О развитии конкурентной среды в Рыбинске

14.02.2020, 7:04, Детали
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Содействие развитию конкуренции — одно из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления.

Одна из ключевых задач администрации города Рыбинска — реализация мероприятий, направленных на создание благоприятной конкурентной среды и комфортных условий для работы хозяйствующих субъектов на территории города.

Реализация задач по создание благоприятной конкурентной среды осуществляется через комплекс мер. Уполномоченным органом является управление экономического развития и инвестиций. В рабочую группу входят представители администрации и Общественной палаты города.

Вся работа проводится в плановом режиме. «Дорожная карта» по содействию развитию конкуренции рассчитана до января 2022. Она включает в себя мероприятия, направленные на развитие конкуренции на пяти товарных рынках.

— Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды;
— Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
— Рынок ритуальных услуг;
— Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств;
— Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении каждого товарного рынка сформирован перечень ключевых показателей развития конкуренции, системные и дополнительные мероприятия. По результатам за 2019 год выполнены плановые значения целевых показателей по всем 5 товарным рынкам.

В ходе реализации системных мероприятий планируется решить ряд задач по устранению избыточного муниципального регулирования и снижению административных барьеров; развитию конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечению прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков; совершенствованию процессов управления объектами муниципальной собственности; увеличению количества торговых площадок, на которых организованы регулярные, постоянно функционирующие ярмарки; обеспечению и сохранению целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере; обеспечению равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества; внедрению системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства; повышению информационной открытости деятельности органов местного самоуправления.

На официальном сайте администрации создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел «Развитие конкуренции», где размещена вся информация по содействию развитию конкуренции, в том числе размещены ссылки на опросы для прогнозного анализа ситуации. (http://rybinsk.ru/economy/razvitie-konkurentsii). По итогам 2019 года 32 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана информационно – консультационная поддержка по вопросам ведения предпринимательской деятельности, изменений в законодательстве, мерах и видах муниципальной (государственной) поддержки.

На территории города действует Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа город Рыбинск, на котором представители предпринимательского сообщества имеют возможность обсудить актуальные вопросы ведения деятельности и внести свои предложения в целях снятия административных барьеров.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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О развитии конкурентной среды в Рыбинске

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