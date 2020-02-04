Уборка снега в Рыбинске на особом контроле

В Рыбинске для уборки снега с городских автомагистралей задействованы все подрядные организации. Главная задача, поставленная перед дорожными службами, — выполнять работы своевременно, без задержек.

В течение двух дней на территории Рыбинска не прекращаются снежные осадки. За это время высота снежного покрова увеличилась в среднем на 7-10 сантиметров. И прогноз синоптиков говорит о том, что снегопад продолжается. В таких условиях особое внимание – к мостам и путепроводам.

— На конец рабочего дня 3 февраля дороги были обработаны реагентами, пескосоляной смесью. Обработка за ночь проводилась дважды. Утром 4 февраля дороги были расчищены, но снегопад продолжается. В таких условиях, конечно, возникают переметы на дамбе, на Переборском тракте. Ситуация находится на контроле, спрос с подрядчиков жесткий, — сказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Специалисты управления городского хозяйства постоянно мониторят ситуацию по уборке города и контролирует работу подрядчиков.

— Для дорожных служб погода также непростая. Ставим задачу вести постоянную уборку, обработку дорожного покрытия. Примерно четыре часа требуется пескосоляной смеси для того, чтобы она дала реакцию и перемешалась со снегом. Далее выполняется сгребание и идет последующая уборка. Этот цикл повторяться до тех пор, пока идет снег, — отметил Алексей Рябченков.

По прогнозу синоптиков снегопады в Рыбинске ожидаются ежедневно до конца недели. Водителям необходимо учитывать неблагоприятные погодные условия, быть аккуратными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет