Победа в Лиге чемпионов на паркете соперника, была спрогнозирована

Победа в Лиге чемпионов на паркете соперника, была прогнозирована букмекерами на http://1xbet.tj

18 декабря 2019 года в Анкаре состоялся волейбольный матч мужской Лиги чемпионов. Играли «Зенит» под руководством Алексея Вербова с местным «Халкбанком». Эти команды встречаются уже далеко не в первый раз, причем все игры на ЛЧ, начиная с сезона 2014/2015. Казанская команда одержала пять побед, а турецкая одержала победу всего один раз. Поэтому прогнозы были более чем ожидаемые. Букмекеры 1xBet отдали «Зениту» вполне оправданное преимущество предлагая на http://1xbet.tj/ коэффициент 1.08, на «Халкбанк» – 7.4.





В первой партии игроки Зенита уверенно вели в счете вплоть до окончания сета. Но и хозяева не заставили себя долго ждать и показали ближе к концу хороший рывок. По итогу (21:24), все вроде бы в порядке, но после такой отличной игры, турецкая команда как будто выдохлась и начала допускать ошибки.

Однако, команда взяла себя в руки и победное очко турки поучили эйсом. Игроки, чьи ставки букмекерская контора http://1xbet.tj принимала на сборную «Зенита» явно заволновались в этот момент.

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Вторая партия началась опять удачно для зенита, но болельщики не спешили расслабляться, помня первый сет. К тому же, у казанских игроков до этого не было перерывов и усталость явно давала о себе знать. Оправдав нехорошие ожидания, «Зенит» начал тормозить, позволив «Халкбанку» вырваться вперед (11:8). С большим трудом запустив первые эйсы, игроки Казани сумели довести дело до победы, сравняв счет в матче по партиям порадовав тех, кто сделал на них ставку букмекерам на http://1xbet.tj/line/.

В третьей партии гостям уже стало полегче, меньше ошибок, временами включался блок. Почти весь сет «Зенит» вел в счете, всего пару раз хозяевам удавалось догонять (15:15). Но в конце казанцы провели мощную игру и одержали победу.

В четвертой партии уставшие игроки все же смогли сконцентрироваться и сыграли практически беспроблемно полностью, оправдав ставки https://1xbet.tj/live/ . В середине игры гости не подали четыре подачи подряд. По итогу игры «Халкбанк» (Анкара, Турция) – «Зенит-Казань» (Казань, Россия) – счет был в пользу российских игроков 1:3 с очками по партиям:

1. 26:24;

2. 23:25;

3. 20:25;

4. 22:25.

Результат в пользу российских игроков 1:3, что порадовало фанатов Российской команды и дало шанс «Зениту» побороться за плей-офф.

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Таким образом, тяжелая, но уверенная победа казанских игроков дает 4 очка и позволяет расположиться на втором месте в группе С. В лидеры выбилась бельгийская команда «Нолико» (4 очка, 2 матча), третье место занял польский клуб «Ястшембский Венгель» (3, 1) и четвертыми идут «Халкбанк» (1, 3). Расклад игроков понятен, а вот какие прогнозы делают на игру можно будет узнать в букмекерской конторе и не только об этом матче, но и других видах спорта. Так, ставки на футбольные матчи можно сделать по ссылке на http://1xbet.tj/line/Football/

В следующем матче «Зенит» встретит у себя дома «Ястшембским Венгелем» – игру первого тура перенесли на 18 января, так как казанцы принимают участие в клубном чемпионате мира. Между играми у наших игроков будет перерыв, так что от них ожидается динамичная и интересная игра. Ожидания от игры этих команды высоки, ведь оба соперника имеют хорошую базу, да и выход в плей-офф не за горами.

В Лиге чемпионов 20 команд, которые составили пять групп, в плей-офф выйдут победители от каждой четверки и три лучшие команды среди вторых мест. На данном этапе у «Зенита» высокие шансы туда пробиться. Спортивные новости нашей сборной можно также отследить на https://1xbet.tj/line/Football/ . Спортивные победы страны – это спортивные победы каждого.

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