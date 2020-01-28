В прошедшие выходные ярославцы отказались от гаджетов

Ярославцы поддержали международное событие и сократили количество интернет-трафика на 2 Тб, по данным работы сети Tele2 за 26 января.
Объем потребляемого абонентами Tele2 дата-трафика постоянно растет. Только за последние полгода клиенты оператора в Ярославской области стали использовать в 1,7 раза больше интернета.
Тем не менее в минувшее воскресенье ярославцы хоть и незначительно, но снизили активность в Сети и скачали около 100 Тб. Этого объема хватило бы примерно на 1,5 млн интернет-просмотров нового клипа Billie Eilish на песню «everything i wanted». Что касается количества звонков, то в сравнении с обычным выходным днем оно осталось практически неизменным.
— Несмотря на то, что интернет – это удобно, и в обычные дни он помогает нам в работе и жизни, я думаю, это хорошая идея: выделять время на личное общение и отдыхать от гаджетов, — рассказал Максим Балышев, технический директор макрорегиона «Центр» Tele2. — Приятно, что несмотря на высокую активность абонентов, наша сеть, которая доступна практически по всех населенных пунктах области, справилась.
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