Наши в Севастополе займутся благоустройством пляжа

Правительство Севастополя провело конкурс на благоустройство городских пляжей. Одним из новых операторов станет рыбинское ООО «Центр».

Предлагаемый объем инвестиций микропредприятия в инфраструктуру пляжа «Золотой» в Балаклаве составит 2,59 млн рублей.

ООО «Центр» (ИНН 7610128269, ОГРН 1187627025926) зарегистрировано 5 сентября 2018 года по адресу: 152934, Ярославская обл., город Рыбинск, улица Ломоносова/Волжская Набережная, дом 2/109, офис 32.

Размер уставного капитала 10 000 рублей.

Руководителем организации указан Халидов Марсель Фирдаусович (ИНН 183403434930). Учредитель — Серебрийская Диана Сергеевна (ИНН 773370269661).

На 1 января 2019 года в ООО «Центр» числился всего 1 сотрудник.

Основным направлением деятельности микропредприятия являются «работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки».

Напомним, нынешний глава Рыбинска Денис Добряков работал в Севастополе заместителем губернатора по городскому хозяйству с декабря 2014 года по июнь 2015 года.

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