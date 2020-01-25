В Рыбинске изменилась арендная плата за землю

В Рыбинске изменилась арендная плата за землю

25.01.2020, 14:58, Главная тема
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Выгодоприобретателями оказались ООО «Хартия», фермерские хозяйства и сама администрация города. А вот для рядовых граждан стоимость аренды повысится.

В соответствии с постановлением № 3452 главы города Дениса Добрякова установлены новые коэффициенты на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется администрацией Рыбинска, а также участки, находящиеся в муниципальной собственности.

Как следует из текста постановления, наибольшее снижение коэффициентов произошло для особо охраняемых территорий и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами (стало — 5,1 / было — 1588,603); для участков, предназначенные для сельскохозяйственного использования, в том числе в используемые в коммерческих целях -фермерские хозяйства (5,1 / 987,972) и для полигона ТБО в Аксеново — МУП «АТП» и ООО «Хартия» (5,1 / 25,345).

Повышены коэффициенты для земельных участков платных автостоянок, парковок, связанных с осуществлением коммерческой деятельности (стало — 8,5 / было — 4,886); дискотек, ночных клубов, мест организаций лотерей, продажи лотерейных билетов, бильярда, боулинга, спортивного покера, компьютерных, игровых залов, интернет-клубов (16,500 / 9,773); участков для эксплуатации индивидуальных жилых домов и для ведения личного подсобного хозяйства (2,100 / 1,098); гаражей (гаражных боксов), хозяйственных построек, лодочных причалов индивидуальных и кооперативных, используемых для хранения индивидуальных автотранспортных, плавучих средств и иных объектов для хранения транспортных средств, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (6,100 / 4,886).



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