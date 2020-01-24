Что такое букмекерская контора?

Сферы бизнеса с быстрым оборотом денег стали популярны давно, но, тем не менее, они не слишком рентабельны. К таким сферам относятся, в том числе букмекерские конторы, где каждый день обнародуется список котировок из жизни спорта. Ставки представляют собой совершенно разные суммы, это может быть и 20 рублей и 500. Иногда стоимость достигает 100000 тысяч рублей. Сумма выигрыша определяется специальной системой. Наиболее популярными считаются футбольные ставки. Так как футбол — сезонная игра, в бизнесе тоже присутствуют колебания, связанные со временем года.
Любая контора сначала анализирует предстоящее соревнование, а затем составляет таблицы/линии с коэффициентами, по ним определяется сумма будущего выигрыша.
Как открыть бизнес?
Чтобы стать бизнесменом в данной сфере, прежде всего, необходима лицензия.
Большое значение имеет наличие опыта в игорном деле. Если руководитель никогда не имел дело с такого рода бизнесом, ему потребуется помощник, так как одному будет сложно добиться успеха.
Также потребуются следующие специалисты:
• аналитик;
• кассир;
• оператор.
Что нужно знать, чтобы избежать денежных потерь?
Опытные кадры — это очень важно, так как руководители только открывшейся конторы часто ошибаются. Они ставят неверные данные в букмекерских линиях, а это отличная возможность нажиться опытным игрокам. При этом компания теряет немалые деньги.
Чтобы избежать потерь, не стоит поднимать ставки очень высоко, и очень желательно иметь средства в резерве.
Для того чтобы обезопасить игроков, необходимо регулярно изучать рейтинг данных контор. В него вносятся данные в ручную, и каждая компания оценивается по пятибалльной шкале.
Другие разделы, которые необходимо изучить:
• раздел с конкурса и новостями, статьями;
• бонусы и подарки;
• акции от букмекерский компаний;
• информация о платежах.
Также на сайте Betadvise вы можете подписаться на рассылку прогнозов и посмотреть обзоры ставок. Следить за предстоящими матчами, ознакомиться с мнением экспертов и сделать правильный выбор.
В большинстве случаев этот вид бизнеса привлекает мужчин, но, в настоящее время, все больше представительниц прекрасного пола стали увлекаться азартными играми.
Данный бизнес не требует больших помещений, достаточно даже 3-4 кв.м.
Всё чаще букмекерские конторы открывают в интернете. Это удобно, и ваше оборудование в таком случае будет состоять из компьютера с доступом к интернету, принтера и ксерокса.
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