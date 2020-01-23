Ярославская таможня перечислила более 12 миллиардов рублей

В преддверии Международного дня таможенника, который ежегодно отмечается 26 января, ярославские таможенники подвели итоги внешнеэкономической деятельности за 2019 год.

— С января по декабрь 2019 года в доходную часть федерального бюджета Ярославской таможней перечислено 12,3 миллиардов рублей, что на 6,3 % или почти на 800 миллионов рублей больше аналогичного значения прошлого года. Экспортно-импортные операции путем подачи декларации на товары в таможню осуществляли 706 участников внешнеэкономической деятельности. По сравнению с 2018 годом число участников ВЭД выросло на 2,3%, или на 16 организаций. Из общего количества предприятий и организаций, продекларировавших товары в таможне, 36% зарегистрированы в Ярославской области, 19% в Костромской области и 45% — зарегистрированы в иных регионах Российской Федерации, — сообщил исполняющий обязанности начальника Ярославской таможни Сергей Комиссаров.

При этом он отметил, что в течение 2019 года в работе таможенного органа активно применялись и совершенствовались современные информационные технологии.

— Из общего количества деклараций на товары автоматически зарегистрировано 23 415 деклараций на товары, что в 1,2 раза превысило значение показателя за 12 месяцев 2018 года. Автоматически выпущено 9587 деклараций на товары, что составляет 41% от общего объема таможенного декларирования. Всего же за прошлый год таможенными постами Ярославской таможни совершены таможенные операции почти по 34 тысячам декларациям на товары, — сказал Сергей Комиссаров.

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни за отчетный период составил 2,05 млрд. долларов, что на 6,2% меньше, чем в прошлом году. Стоимость ввезенных товаров выросла на 7,3%, вывезенных — снизилась на 16,1%.

Грузооборот товаров снизился на 11,3% и составил 1,2 млн. тонн. При этом вес ввозимых товаров составил 98,03 тыс. тонн, вывозимых – 1,1 млн. тонн.

Товарная структура ввоза за 2019 год в целом характеризуется отсутствием крупных изменений в номенклатуре товаров, типичных в последнее время для региона деятельности Ярославской таможни. В наиболее заметных объёмах ввозятся: фармацевтическая продукция, оборудование и механические устройства, органические химические соединения и прочие химические продукты, электрические машины, средства наземного транспорта и черные металлы. За отчетный период товары импортировались в регион из 75 стран мира.

Крупнейшие торговые партнеры в импортных операциях за 2019 год стали: Ирландия, Германия, Швейцария, США, Китай. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 48,1 %.

В структуре экспорта в рассматриваемый период традиционно преобладают следующие товары: продукты неорганической химии, оборудование и механические устройства, древесина и изделия из нее, древесный уголь, бумага и картон, изделия из бумажной массы, нефтепродукты. Доля вывезенных товаров составила 51,9% от всего внешнеторгового оборота. В целом товары были ввезены из 122 стран мира Основными из них стали Китай, Польша, Венгрия Германия и Украина.

По линии правоохранительной деятельности в 2019 году Ярославской таможней было возбуждено 14 уголовных дел и зарегистрировано 886 дел об административных правонарушениях. Из общего количества дел об административных правонарушениях — 791 дело приходится на юридических лиц и предпринимателей, в отношении физических лиц — 4 дела об административных правонарушениях. По 824 делам назначено наказание на сумму 3,4 млрд. рублей.

В рамках возбужденных уголовных дел в 2019 году из незаконного оборота изъято более 173 граммов сильнодействующих веществ и наркотических средств.

Главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Ярославской таможни Филипп Кушнарев

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