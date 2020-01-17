Гобелены с видами Турции и достопримечательностями разных стран

Красивые виды с достопримечательностями разных стран на гобеленовых полотнах – любимая тема многих дизайнеров и декораторов помещений. Потому тематические картины можно встретить в уютных кафе, ресторанах, гостиничных комплексах, салонах, где оформлением интерьера занимались профессионалы. Декор, на котором изображены фрагменты улиц, известные объекты, старинные и современные здания на фоне живописной природы, прекрасно вписывается в деловую атмосферу рабочих кабинетов, скрадывают казенную обстановку общественных мест.

А еще городские пейзажи подходят для украшения дома. Они ненавязчиво смотрятся в современных интерьерах, включая минимализм, подчеркивают утонченность классики. Уместны там, где много состаренной, антикварной мебели и дерева. Универсальной считается не только городская тематика, но и сам гобелен. От текстильной картины или настенного панно исходит особое тепло, которое передается всей комнате.

Варианты покупки гобеленов

Купить текстиль можно в розничных магазинах, супермаркетах, на рынках, но в таких точках продаж цена будет завышенной. Переплачивать готов не каждый, особенно если нужен не один экземпляр, а несколько. Еще один вариант – найти подходящие изделия в интернет-магазинах. Как правило, цены в них ниже, но ассортимент не всегда богатый.

Рассчитывать на самые выгодные цены и действительно большой выбор продукции можно, если заказывать товар у производителя. Доверие многих оптовых и мелкооптовых заказчиков заслужили изделия, которые изготавливает «Студия текстильного дизайна» в Иваново. Компания производит качественные гобелены на любой вкус. Поклонники городских пейзажей точно не останутся без покупки. Картины с изображениями видов и достопримечательностей разных стран занимают значительную часть коллекции.

Загадочная Турция на гобеленовых полотнах

Турция, как сказочная восточная страна, влюбила в себя многих. Наверное, поэтому картины с ее изображениями пользуются заслуженным спросом. На странице сайта компании http://gobelen-rus.ru/turciya_gl можно ознакомиться с ассортиментом гобеленов и оценить, насколько удачно смотрятся на текстиле ее красоты. Поблескивающая гладь залива, тени птиц, небольшие элементы в архитектуре зданий – мастерам удается воспроизвести каждую мелкую деталь.

Те, кто хоть немного знаком с достопримечательностями Турции, не обойдут стороной картину «Босфор». Со стороны пролива, соединяющего Черное и Мраморное моря, открывается красивый вид на Собор Софии. Картина переносит на несколько столетий назад, когда по водам Босфора плавали на деревянных лодках и парусных суднах. Величественность и уникальность мечети, просматриваемая в куполообразном строении, высоких башнях с острыми шпилями, передана с узнаваемой точностью. Такой гобелен будет отлично смотреться в гостиной или кабинете.

В картине «Башни при мечети» восточная архитектура удачно перекликается с живописной природой. Здания буквально утопают в зелени. Лишь башни гордо возвышаются на фоне проясняющегося неба. На полотне можно рассмотреть деревянные сваи, на которых стоит пристань, их отражение в воде, отдыхающих на берегу людей. Голубой пролив дополняет картину, внося в нее нотку свежести и водной прохлады. Панно отлично впишется в интерьер спален, будет уместно в прихожих и других комнатах, напоминая о летнем тепле.

Не менее интересно смотрится «Восточный переулок», на котором отражен привычный быт недавнего прошлого. Кажется, что дома, мечети вылеплены из песка и золота. Картина вызывает положительные эмоции и оставляет приятное впечатление, что где-то рядом – на кухне, в спальне или зале – обязательно поселится восточная сказка.

Самые известные достопримечательности других стран в тканом виде

Мастера «Студии текстильного дизайна» стараются отобразить необычные и примечательные объекты разных стран на гобеленовых полотнах. Среди них можно найти известную часовую башню Лондона – Биг-Бен. Несколько картин посвящено немецким замкам и главным достопримечательностям Франции, как Мулен Руж, Эйфелевая башня, Шато де Ментенон. А коллекция из раздела о России разбита на категории по городам.

Любые из представленных гобеленов удобно заказать прямо на сайте. Размеры изделий могут быть стандартными, как указано в описаниях к товарам, или изготавливаться под заказ. Компания работает с оптовыми и розничными заказчиками.

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