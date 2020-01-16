В Рыбинске в прошлом году устранили 27 несанкционированных свалок

В Рыбинске подвели итоги борьбы с несанкционированными свалками на городской территории за 2019 год.
Ликвидировано 27 мест скопления мусора, общий объём вывезенных отходов составил около полутора тысяч кубометров. Это результат совместной работы департамента ЖКХ, активных жителей и предпринимателей.
Несанкционированные свалки на протяжении нескольких лет остаются острой проблемой для Рыбинска, их количество зависит напрямую от культуры поведения горожан. Зачастую скопившийся бытовой мусор вывозят на пустыри, в лесные зоны, создавая тем самым несанкционированные свалки. Работу по их ликвидации, а также предупреждению возникновения новых держат на контроле в департаменте ЖКХ.
— Для предупреждения возникновения несанкционированных свалок в Рыбинске используются разные формы работы с населением — разъяснение ответственности за нарушение Правил благоустройства, установка бункеров-накопителей для сбора ТБО, проведение месячников по уборке территории, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.
Совместно с жителями, предприятиями и организациями администрация города ведет работу по ликвидации свалок. В 2019 году таким образом было убрано 27 несанкционированных свалок, вывезено около полутора тысяч кубометров мусора.
— Один из ярких примеров – территория частного сектора Запахомовского микрорайона в районе реки Дресвянки. Эту зону в рамках субботника убирали ежегодно. До организации мест для сбора ТКО в частном секторе жители весь мусор приносили именно туда. Сейчас пока рано говорить о полной ликвидации этой свалки, но мы будем надеяться на сознательность жителей, — дополнила Олеся Минеева.
В своей работе коммунальщики также используют фото-ловушки и записи с камер видеонаблюдения. Это помогает отследить тех, кто создает несанкционированные свалки. В этом году эта работа будет продолжена, отметили в пресс-службе администрации города.
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