Рыбинск отчитался об итогах ремонта улично-дорожной сети

Сегодня в Рыбинске с рабочим визитом побывал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

Он принимал отчет о реализованных проектах по ремонту улично-дорожной сети, выполненных за счет средств федерального бюджета. Самый масштабный проект этого года – комплексное благоустройство улицы Крестовой.

Второй год на ремонт улично-дорожной сети город Рыбинск получает средства из федерального бюджета. Их объем в этом году составил 400 миллионов рублей. В результате отремонтировано около 20 городских дорог, в том числе улица Крестовая.

— Эти средства выделяются по личной договоренности губернатора с руководством федерации. Это крупные суммы, и хочу отметить, что в Рыбинске виден результат работы. Улица Крестовая, можно сказать, стала яркой картинкой не только Рыбинска, но и всей области, — отметил Евгений Моисеев, директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области.

Ремонт улиц Крестовой и Герцена, улиц старого центра, соединяющих их, — это пример комплексного подхода к модернизации и регулированию дорожно-транспортной сети целого города.

— В первую очередь, это стало возможным при поддержке областного правительства и губернатора области, направивших средства для реализации таких крупных проектов, потому что точечными деньгами решить вопрос невозможно. Да, для столичных городов такое комплексное благоустройство стало привычным, для Рыбинска – большой шаг вперед. Для нас — это огромный и важный опыт, который показывает, что мы умеем реализовывать большие проекты. И сегодня мы отчитываемся за качество выполненных работ, — рассказал глава города Рыбинска Денис Добряков.

В результате комплексного подхода к ремонту улицы Крестовой заменены инженерные коммуникации. Покрытие проезжей части и проездов выполнено щебеночно-мастичным асфальтом. Отремонтированы и замощены плиткой тротуары. Для удобства автомобилистов в местах пересечения второстепенных дорог с основными магистралями города оборудованы светофоры, есть вызывания кнопка для пешеходов. На отремонтированном участке установлено 350 дорожных знаков уменьшенного размера. Они вписываются в окружающую среду и не загромождают исторический центр.

На участке от Соборной площади до улицы Луначарского установлено 87 стилизованных многофункциональных столбов, которые держат контактную сеть для троллейбусов и кронштейны с новыми современными светильниками над пешеходной зоной и проезжей частью. В рамках благоустройства на участке от Соборной площади до улицы Ломоносова в этом году высажены 57 деревьев – липы и клёны. Еще 28 деревьев высадят в следующем году.

Параллельно с отчетом о выполненных работах, на уровне города и региона начинается обсуждение планов на будущее. В Рыбинске большой объем дорожных объектов и объектов исторического наследия, требующих ремонта, в том числе — Волжский мост. Все эти проекты являются стратегически важными для Рыбинска.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

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