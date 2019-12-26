Встретим новый год без налоговых долгов!

До наступления новогодних праздников остается несколько дней. В конце года принято подводить итоги уходящего года, составлять планы на будущее.

И еще считается плохой приметой входить в новый год с долгами. Налоговые органы Ярославской области призывают граждан не изменять традициям и погасить налоговую задолженность до наступления нового года.

Срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, а также налога на доходы физических лиц по налоговому уведомлению за 2018 г. истек 2 декабря 2019 года. Налогоплательщики, не заплатившие имущественные налоги вовремя, с 3 декабря стали должниками. Задолженность за счет начисления пеней растет каждый день.

Если по каким-либо причинам Вы не успели уплатить налоги в установленный срок – это необходимо сделать срочно. Помните, что уплаченные суммы налогов полностью поступают в бюджеты региона (транспортный налог), городов и сельских поселений (земельный налог и налог на имущество физических лиц) и являются одним из основных источников формирования соответственно регионального и местных бюджетов.

Информацию о наличии налоговой задолженности можно узнать:

• с помощью интерактивного сервиса на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», посредством которого можно осуществить и оплату налогов и зарегистрироваться в котором можно лично в любой налоговой инспекции, имея при себе паспорт гражданина РФ;

• через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) с помощью сервиса «Налоговая задолженность», который также позволит осуществить оплату налоговых платежей;

• во всех территориальных отделах многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Ярославской области. В случае наличия задолженности сотрудники МФЦ распечатают квитанцию для ее оплаты без личного визита налогоплательщика в налоговую инспекцию;

• в налоговой инспекции, адрес которой поможет определить электронный сервис ФНС России «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции».

Оплату имеющейся задолженности в режиме онлайн можно произвести также, воспользовавшись электронным сервисом ФНС России «Уплата налогов и пошлин» (регистрация не требуется), мобильным приложением «Налоги ФЛ» или классическим способом, обратившись с платежным документом в банк или отделения почты.

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