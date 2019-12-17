Grand Korea Leisure теряет свои позиции на южнокорейском рынке гемблинга

Недавно представители GKL на своих официальных источниках поделились сведениями по поводу того, как продвигаются их продажи. Как сообщается в предоставленной информации, за период первого квартала текущего года сумма прибыли достигла отметки в 109,2 миллиарда южнокорейских вон (если переводить в доллары США, то получается девяносто два с половиной миллиона). Эти показатели по сравнению с прошлогодними оказались меньшими, в 2018 году они заработали на десять целых пять десятых процента больше. Кроме всего прочего, объем валовой прибыли также снизился, на целых 37,5 % и становит двадцать четыре миллиарда пятьсот миллионов вон. Чистой прибыли тоже, естественно, стало меньше, если быть точнее, то практически в два раза (равна 8,5 млрд вон).

На сегодняшний день подобный упадок выручки немного удивляет, потому как под контролем этой компании находиться три довольно успешных игорных заведений в стране, пользующихся популярностью среди туристов. Однако у них есть одна немаловажная особенность – вход открыт лишь иностранным посетителям, местным жителям играть здесь запрещено. Также стоит отметить, что южнокорейские правительственные власти полностью контролируют деятельность игорного оператора.

Пока что руководство GKL не давали никаких либо комментариев по поводу того, что показатели продаж немного не соответствуют сокращениям прибыли.

Все что стало известно от них, за аренду фирма платит сегодня гораздо больше, на семьдесят девять процентов возросли затраты. Помимо этого, выросла и доля комиссионных – на сорок. Также существуют и другие довольно внушительные расходы. Например, только на амортизацию активов на право пользования было потрачено приблизительно пять миллиардов четыреста миллионов в местной валюте.

Упадок начался намного раньше

Недавно аналитики финансовой биржи Южной Кореи предоставили отчет, в котором указали, что продажи упали на 0,4% за год. И чем дальше, тем больше они падают, с каждым месяцем все ниже. Эксперты связывают такую ситуацию с тем, что продаются игорные клубы в Вулкане https://appvulkan.ru/ .

Стоит отметить, что негативная тенденция просматривается еще с 3-го квартала прошлого года. И уже тогда оператор начал проигрывать другим более успешным казино, предлагающих свои услуги исключительно туристам.

Многие замечают, что процесс ухудшения финансов начался после того, как Ю Тэ-Йола назначили новым исполнительным директором. Возможно в этом предположении и вправду есть доля правды, иначе как объяснить такой резкий упадок. Ведь совсем недавно GKL была достаточно серьезным конкурентом на рынке азартных игр в Южной Корее.





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