Ярославцы держат на счетах в банках свыше 408 млрд рублей

По состоянию на 1 января текущего года жители региона разместили на вкладах более 291 млрд рублей. Еще 117,5 млрд рублей хранится на текущих счетах ярославцев.

За минувший год общая сумма сбережений физлиц в Ярославской области выросла более чем на 23%. Особенно активно граждане вкладывали средства в декабре (+5%), феврале, в мае и июне (по 2,3% ежемесячно) прошлого года.

Основная масса средств граждан размещена в рублях РФ (более 282 млрд рублей), тогда как в иностранной валюте и драгметаллах –17,1 млрд рублей.

– Банк России стремится удерживать инфляцию на целевом уровне, чтобы доходы не обесценивались, а их рост позволял людям покупать больше, а не столько же, но дороже. Сохраняя высокую ключевую ставку, регулятор дает людям возможность заработать на более выгодных вкладах, отложив на некоторое время потребление товаров не первой необходимости. В результате доход по вкладу компенсирует инфляцию и человек сможет реально увеличить потребление при росте доходов. При этом банковские вклады застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей, – отметил эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.