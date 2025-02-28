С 1 марта россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты

Так граждане смогут защитить себя от мошенников. Несколько коротких вопросов-ответов от заместителя управляющего ярославским отделением Банка России Евгения Ефремова помогут раскрыть этот механизм.

Что такое самозапрет на кредиты?

Человек добровольно отказывается от возможности заключать договоры кредита или займа. Так он сможет избежать ситуации, когда злоумышленники от имени человека, но без его ведома оформляют кредит и получают деньги, или когда человек сам под воздействием мошенников отдает заемные средства. Самозапрет будет действовать на все кредитные организации.

На какие кредиты можно оформить самозапрет?

Самозапрет распространяется на потребительские кредиты и займы, а также на договоры, предполагающие выдачу кредитных карт. Самозапрет нельзя будет установить на ипотеку и автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом ТС, кредиты на оплату обучения, которые сразу перечисляются в образовательную организацию, и поручительства (учитывая, что в этих видах кредитов риски мошенничества минимальны). Также самозапрет не распространяется на выдачу денег по уже имеющимся кредитным картам.

Как установить самозапрет?

С 1 марта этого года установить самозапрет можно через портал «Госуслуги», а с 1 сентября – и через МФЦ. Человеку нужно заполнить заявление и выбрать желаемые условия запрета. Например, установить запрет на займы в микрофинансовых организациях, но оставить возможность брать кредит в банке. Или ввести полный запрет на кредиты и займы в банках и микрофинансовых организациях. Также можно установить запрет по способу оформления: запретить себе заключать договор дистанционным способом, то есть через личный кабинет или мобильное приложение.

Как быстро начнет действовать самозапрет?

После оформления заявления его должны принять в бюро кредитных условий и включить новые сведения в кредитную историю человека. Самозапрет начнет действовать на следующий день после включения этих сведений.

Может ли банк требовать погасить кредит, оформленный после оформления самозапрета?

Перед выдачей потребительского кредита и займа банки и микрофинансовые организации будут обязаны проверить, есть ли в кредитной истории заемщика информация о самозапрете. Если запрет установлен, кредитор должен отказать в выдаче кредита. Если запрет установлен, но кредитор все равно заключает договор с клиентом, то финансовая организация не сможет требовать от заемщика возврат долга.

Можно ли снять самозапрет?

Самозапрет можно устанавливать и снимать неограниченное количество раз. Также самозапрет действует бессрочно до того момента, пока вы сами его не отмените. Отменить самозапрет можно в любой момент, но он снимется через день после внесения в состав кредитной истории человека соответствующей информации. Такой срок установлен для того, чтобы минимизировать возможность, когда человек находится под давлением мошенников.