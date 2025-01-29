ОДК-Сатурн готовит высококвалифицированных специалистов в передовой инженерной школе РГАТУ

Высококвалифицированных специалистов для рыбинского предприятия ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) готовит передовая инженерная школа «Технологии двигателестроения» РГАТУ имени П.А. Соловьева.

В 2024 году студенты и сотрудники ПИШ уже выполнили более 10 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах предприятия.

Передовая инженерная школа открылась в Рыбинском государственном авиационном техническом университете в феврале 2024 года. В рамках сотрудничества с ОДК-Сатурн учебное заведение готовит высококвалифицированных специалистов и участвует в реальных проектах предприятия.

– ОДК связывает с университетом многолетнее сотрудничество. Когда вуз решил участвовать в конкурсе передовых инженерных школ, мы стали его индустриальными партнерами. Появление передовой инженерной школы на базе РГАТУ имени П.А. Соловьева – значимое событие для отрасли двигателестроения, так как здесь будут создаваться новые технологии, изделия, материалы и практики, для машиностроения. Это будет способствовать формированию научно-технологического задела для создания новых авиационных двигателей, – отметила руководитель департамента управления знаниями и развития персонала НИОКР АО «ОДК» Татьяна Томилина.

Сейчас в ПИШ действует семь дуальных лабораторий и открыто 10 новых образовательных программ. В 2024 году состоялся первый набор на флагманскую специальность «Инновационное машиностроение», запущена магистратура по направлению «Материаловедение и технологии новых материалов». В первый год по заказу ОДК-Сатурн и других предприятий ученые ПИШ выполнили 18 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

– Наш основной партнер в подготовке технических кадров для предприятия – это РГАТУ имени П.А. Соловьева. Нам важно, чтобы предприятие пополнялось высококвалифицированными инженерами, технологами и конструкторами, которые будут создавать двигатели в ОДК-Сатурн. Мы сделали первые шаги в развитии сотрудничества в рамках передовой инженерной школы и будем продолжать совместную работу в 2025 году, – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК-Сатурн Виктор Поляков.

Передовая инженерная школа стала технологическим ядром для регионального научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Кроме того, создан центр инженерной физико-математической подготовки педагогов и наставников. Курсы повышения квалификации прошли более 100 школьных учителей физики, математики, информатики и технологии. За 2024 год участие в деятельности ПИШ приняли более 2 000 школьников.

В 2025 году учебное заведение планирует запустить три новых образовательных программы, расширить пул индустриальных партнеров и увеличить число НИОКР по заказу отрасли.

Итоги первого года работы передовой инженерной школы «Технологии двигателестроения» Рыбинского государственного авиационного технического университета подвели на заседании наблюдательного совета ПИШ.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» запущен в 2022 году с целью подготовки высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет. По итогам второго конкурсного отбора, в 2023 году проект инженерной школы «Технологии двигателестроения» РГАТУ имени П.А. Соловьева получил грантовую поддержку на федеральном уровне. Сейчас при участии ОДК действует 9 передовых инженерных школ на базе ведущих российских вузов.