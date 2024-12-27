Популярность ломбардов в Ярославской области снижается

За девять месяцев этого года жители Ярославской области заключили в ломбардах свыше 46 тысяч договоров займа на общую сумму свыше 416 млн рублей.

По сравнению с прошлым годом количество займов сократилось на 8,7%, а объем вырос на 8,3%. Жители области в среднем получали от ломбардов по 9,0 тысяч рублей. Это почти на 19% больше, чем составлял средний заем в прошлом году. В регионе работают 84 обособленных офиса ломбардов, в том числе 36 офисов десяти региональных ломбардов.

Несмотря на снижение числа займов, услуги ломбардов остаются у ярославцев востребованными. Следовательно, каждому клиенту нужно быть внимательным и обязательно проверять, легально ли работает организация или нет. Проверить законность деятельности любой финансовой организации (банк, ломбард, микрофинансовая организация, кредитно-потребительский кооператив и др.) можно в специальном реестре Банка России.

– Если ломбард не зарегистрирован в реестре, то он ведет незаконную деятельность. Такие кредиторы, изначально действующие вне правового поля, могут нарушать условия договора и права заемщика, превышать установленный законом предел для начисления процентов и штрафов, – отмечает эксперт ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.

В прошлом году Банк России выявил в регионе пять нелегальных кредиторов. В основном, «черные кредиторы» работали под вывесками ломбардов и компаний по ремонту электроники и незаконно выдавали ярославцам займы. В текущем году таких организаций выявлено две.