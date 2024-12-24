Более 3200 счетов эскроу раскрыто в Ярославской области ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Более 3200 счетов эскроу раскрыто в Ярославской области

24.12.2024, 9:43, Новости
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В январе – октябре текущего года ярославцы успели открыть еще 185 счетов эскроу.

На текущий момент в регионе действует 4713 эскроу-счетов, остаток средств на них составляет 18,5 млрд рублей. За 10 месяцев этого года в Ярославской области раскрыто 3229 счетов эскроу на сумму 12,6 млрд рублей.

Застройщики возводят в Ярославской области объекты на собственные или кредитные деньги. С банками заключено 87 договоров в рамках проектного финансирования, 33 из них были подписаны в этом году.

– Благодаря механизму проектного финансирования средства дольщиков хранятся на счетах эскроу до завершения строительства. Застройщик получает доступ к ним только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Если компания не успевает достроить дом вовремя, дольщик может расторгнуть договор долевого участия и забрать свои деньги. Кроме того, средства на счетах эскроу застрахованы государством на сумму до 10 млн рублей, – отметил эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.

За время действия механизма долевого финансирования в Ярославской области было раскрыто свыше 12,3 тысяч счетов эскроу на общую сумму 42,7 млрд рублей.


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