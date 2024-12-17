Как отказаться от ненужной страховки?

Страхование прочно вошло в нашу жизнь. Но нередки случаи, когда оформленная страховка вдруг становится ненужной. Как отказаться от такой защиты и стоит ли это делать – знает заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

От каких страховок можно отказаться

Отказ возможен только для договоров добровольного страхования: страхование жизни, в том числе инвестиционное и накопительное; страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное страхование имущества (за исключением тех случаев, когда жилье покупается по ипотеке) и т.д. Также можно отказаться от страхования гражданской ответственности за причинение вреда, от КАСКО, добровольного медицинского страхования и страхования финансовых рисков. В ряде случаев, если страховщик не запрещает, можно расторгнуть договор страхования выезжающих за рубеж или страхование профессиональной ответственности.

ОСАГО является обязательным страхованием, на него не распространяется данное правило. Также в ряде случаев нельзя отказаться от ряда страхования профессиональной ответственности.

В ряде случаев наличие договора может защитить от сложных ситуаций: болезни, потери работы, обмана мошенников. Также возможен вариант, когда страховка напрямую влияет на стоимость кредита (полис каско при автокредите).

Но если вам говорят, что без страховки банк не выдаст вам потребительский кредит, это нарушение закона и повод, чтобы обратиться в Банк России.

Отказ от страховки при ипотеке

Страхование залога при ипотеке – это требование закона, поэтому отказаться от такой страховки нельзя. Если вы не продлите договор, то банк даже может потребовать досрочно вернуть кредит. Но закон не запрещает сменить страховую компанию, если она не устраивает.

Срок отказа от страховки

Отказаться от страховки можно в течение так называемого периода охлаждения. Если она была оформлена вместе с кредитом или займом, то отказаться можно в течение 30 дней. Если оформлена отдельно, то срок возврата до 14 дней. В этот период можно вернуть страховку либо полностью, либо большую ее часть. Условия охлаждения должны быть указаны в договоре страхования или приложении к нему.

Как расторгнуть страховку?

Нужно обратиться в офис компании или банка, который оформлял страховку. Менеджер выдаст бланк или предложит написать заявление в свободной форме. Можно подать заявление и дистанционно в личном кабинете страховой компании, если такая возможность предусмотрена.

Возврат денег

Срок возврата обычно не превышает 10 рабочих дней с того дня, как компания получила заявление и другие необходимые документы.

Если договор не начал действовать, то вернется полная стоимость. Если страховка уже начала действовать, то из суммы возврата вычтут оплату за период, который уже прошел. Если страховка не только начала действовать, но и наступил страховой случай, то при расторжении вы получите страховую выплату, но не возврат оплаты.

Если деньги не пришли…

В первую очередь нужно сначала обратитесь в страховую компанию. Возможно, сотрудники не провели возврат в связи с нехваткой какого-то документа. Если страховая компания прямо отказывается от расторжения договора, то это повод обратиться к финансовому омбудсмену или с заявлением в Банк России.