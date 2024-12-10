Где взять займ, если банки отказывают?

Банки не отличаются лояльностью к потенциальным заемщикам, проверяя их строго и придирчиво. Эта тенденция в последнее время усилилась, поэтому ситуации, когда банк отказывает соискателю, – не редкость. Однако есть и альтернативные варианты, которые мы рассмотрим в этой статье, в том числе, поиск МФО на Foxmoney .

Взять в долг

Сумму, которая необходима для решения финансовых сложностей, можно занять у друзей или родственников. Для того, чтобы увеличить вероятность успешно сделки, возможны такие варианты:

предложить проценты, чтобы заинтересовать заимодавца . Это дает возможность человеку, который дает деньги в долг, получить прибыль или защитить свои сбережения от инфляции. Оптимальная ставка составляет 12-15% годовых. Заимодавец может и отказаться, но такое предложение со стороны заемщика – признак хорошего тона;

. Это дает возможность человеку, который дает деньги в долг, получить прибыль или защитить свои сбережения от инфляции. Оптимальная ставка составляет 12-15% годовых. Заимодавец может и отказаться, но такое предложение со стороны заемщика – признак хорошего тона; написать расписку. Это документ, который имеет юридическую силу, но не заверяется нотариально. Информация в расписке: данные заемщика, сумма цифрами и прописью. Обязательно должны быть подписи обеих сторон.

Найти подработку

Заработать большие деньги едва ли получится, но на небольшие покупки хватить должно. Возможно, даже не придется занимать деньги до получки. В интернете можно найти такие варианты, как оказание курьерских услуг, выгул собак, приготовление еды, уборка квартир, мелкий ремонт и многое другое. Хороший вариант – монетизация хобби. Например, продажа через соцсети вязаных или собственноручно сшитых вещей.

Взять займ у работодателя

Подобное кредитование выгодно тем, что многие займы выдаются без процентов, а погашение производится путем удержания части заработной платы. Однако подобные займы выдаются только сотрудникам, которые на хорошем счету у работодателя. Узнать, можно ли занять деньги подобным образом, можно в бухгалтерии предприятия, отделе кадров или непосредственно у начальника.

Воспользоваться картой рассрочки

Этот вариант удобен, если нужно расплатиться за крупную покупку: бытовую технику, мебель. Оплату данным способом можно выполнить в магазине, который является партнером банка, где была оформлена карта. Погашение производится в течение нескольких месяцев, одинаковыми суммами. Проценты платить не нужно.

Продать ненужные вещи

Это еще и уникальная возможность «расхламить» помещение, что чрезвычайно модно. С помощью специальных сайтов и соцсетей можно продать детские вещи, мебель, строительные товары, технику, мебель. Спорттовары и многое другое.

Микрофинансовая компания

МФО – организации, которые предлагают кредиты физическим лицам под приемлемые проценты на непродолжительное время. Главное достоинство микрофинансовых компаний – оказание услуг в онлайн-режиме, круглосуточно. Если деньги срочно нужны на лечение, ремонт авто или оплату учебы – есть возможность оформить займ буквально за несколько минут. Другой плюс – лояльность к клиентам. МФО кредитует даже при отрицательной кредитной истории. Отсюда – и третье преимущество: возможность повысить кредитный рейтинг при своевременном платеже по микрозайму. Многие МФО предоставляют первый микрокредит без процентов, что повышает привлекательность таких организаций.