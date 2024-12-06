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Жители региона стали реже страховать жизнь и здоровье, а чаще – имущество

06.12.2024, 9:09, Новости
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По итогам девяти месяцев текущего года жители Ярославской области заключили свыше 453 тысяч договоров добровольного страхования.

Страховые компании получили в качестве премии 9,7 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом ярославцы стали оформлять полисы чаще более чем на 10%, а страховая премия выросла почти вдвое.

Страховой рынок развивается в регионе неравномерно. Так, в период с января по сентябрь ярославцы заключили более 268 тысяч договоров имущественного страхования, что на треть больше, чем в прошлом году. На четверть выросла сумма премий страховых компаний и на 8% – сумма выплат. Ярославцы на 50% увеличили число договоров КАСКО автотранспорта.

Страховать свою жизнь и здоровье ярославцы стали реже. Годом ранее было заключено 215 тысяч договоров, а в текущем году на 13,7% меньше. При этом сумма страховой премии выросла почти на 140%, а выплаты – на 48%.

– Страховые компании адаптировались к условиям рынка. Их портфели увеличиваются благодаря восстановлению продаж автомобилей, подстройке имеющихся продуктов и расширению клиентской базы. Повышение ключевой ставки делает накопительные и инвестиционные продукты более привлекательными, – отмечает эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.


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