Студенты трека «Код Ростеха» изучают цифровые технологии на ОДК-Сатурн

На рыбинском предприятии ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) студенты первого курса профессионально-образовательного трека «Код Ростеха» начали обучение работе с компьютерными вычислительными системами.

К концу учебного года будущие специалисты по цифровой трансформации смогут получить первую рабочую профессию «Оператор электронно-вычислительных машин». Образовательная программа трека «Код Ростеха» включает теоретическую и практическую подготовку. Первые навыки будущей профессии 16 студентов РГАТУ имени П.А. Соловьева получают в подразделении цифровой трансформации ОДК-Сатурн.

– ИТ-специалист в двигателестроении должен обладать углублёнными компетенциями в сфере информационных технологий. Студенты трека «Код Ростеха» уже на первом курсе смогут получить востребованную IT-профессию. Это необходимая базовая ступень для развития профессиональных навыков, связанных с инновациями, применением цифровых технологий в двигателестроении. Выпускники станут элитой цифровой трансформации в отрасли – теми специалистами, которые в перспективе будут определять её развитие, – отметил начальник управления цифровой трансформации ОДК-Сатурн Александр Сорокин.

До апреля следующего года студенты «Кода Ростеха» будут изучать операционные системы, учиться работать с электронными таблицами и сетевыми ресурсами в корпоративной вычислительной сети, текстовыми и графическими редакторами.

– Сейчас мы проходим вводные блоки, осваиваем азы, без которых невозможно перейти к работе с большими данными, искусственным интеллектом, робототехникой. Уже по первым месяцам обучения в рамках трека «Код Ростеха» видно, что «ОДК-Сатурн» активно развивается, стремится улучшать свои процессы, внедрять новейшие технологии. Приятно сознавать, что в дальнейшем мы будем участвовать в цифровом развитии предприятия, – сказал студент первого курса РГАТУ имени П.А. Соловьева Александр Лямуков.

По итогам обучения студенты сдадут комплексный экзамен и получат свидетельство о профессиональной подготовке по рабочей профессии «Оператор ЭВМ». Следующим этапом станет курс по разработке программных роботов.

«Код Ростеха» направлен на подготовку и удержание инженерных кадров в сфере ИТ, способных создавать новые технологические решения, оборудование и программно-аппаратные комплексы, а также на повышение качества подготовки кадров в области ИТ-технологий как в узкоспециализированных, так и в междисциплинарных областях (робототехника, геоинформационные технологии, языки программирования (умение соединять между собой до 40 программ), 3D-моделирование, ИТ-архитектура, ИТ-безопасность, ИТ-технологии, разработка ПО и др.). С 2024 года подготовка специалистов по 6 направлениям подготовки ведется в интересах «Росэлектроники», «Высокоточных комплексов», ОДК, КРЭТ. Ключевые вузы-партнеры — МИРЭА, ЮФУ, ТулГУ, РГАТУ, НГТУ, ЛЭТИ.