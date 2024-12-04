Что делать, если мошенники оформили на вас кредит?

К сожалению, от такой ситуации не застрахован никто. А потому крайне важно знать последовательность действий. Ее рассказывает заместитель управляющего ярославского отделения Банка России Евгений Ефремов.

Запрос кредитной истории

В первую очередь, нужно запросить свою кредитную историю. Она хранится в одном из шести бюро кредитных историй. Информация, в каком именно бюро, есть в центральном каталоге кредитных историй. Проще всего заказать кредитную историю можно через Госуслуги. Но если мошенники завладели логином и паролем от вашего личного кабинета, сделать это не получится.

Также запросить кредитную историю можно в банке или МФО, где ранее оформлялись кредиты. Если займов никогда не было, то запрос кредитной истории можно сделать через любой банк, любую МФО, любой кредитный кооператив и даже через почтовое отделение или нотариуса.

Каждый гражданин РФ может запросить свою кредитную историю бесплатно два раза в год. Информация о долгах обновляется в истории в течение двух рабочих дней.

Чужой кредит действительно оформлен

В этом случае нужно как можно быстрее написать заявление в банк или МФО, в котором открыт этот кредит. В заявлении нужно указать, что вы не оформляли договор, не подписывали его, не получали деньги.

Также в заявлении необходимо попросить финансовую организацию провести внутреннее расследование и подтверждающие документы, на основании которых были выданы деньги, а также реквизиты счета, на который они были перечислены.

Обращение в полицию

Затем необходимо обратиться в отделение полиции с заявлением о мошенничестве. В качестве подтверждений стоит указать все обстоятельства, подтверждающие вашу непричастность к оформлению кредита: детализацию смс от банка, сканы писем от госуслуг, время взлома и т.д. К заявлению прикладывается копия письма в банк, а также все документы, полученные в кредитном учреждении.

В полиции вам выдадут талон-уведомление о приеме заявления. Его следует отправить в банк.

Ждем ответ

По закону банк или МФО обязан ответить в течение 15 рабочих дней. По итогам расследования банк может аннулировать долг или отказать, если при проверке окажется, что в действиях организации нарушений не было.

Если вам кажется, что финансовая организация подошла к вашей ситуации формально, можно подать жалобу через интернет-приемную Банка России в разделе «Обратиться в Банк России». Регулятор рассмотрит обращение и оценит правомерность отказа в аннулировании долга.

Если финансовая организация продолжает отказывать в аннулировании долга, необходимо обращаться в суд.