Инфляция в Ярославской области снизилась впервые с апреля

Годовая инфляция в Ярославской области в октябре текущего года снизилась и составила 8,31% после 9,04% в сентябре.

При этом ее значение было ниже, чем в Центральном федеральном округе (9,06%) и в целом по России (8,54%). Основная причина замедления годового роста цен в регионе – расширение предложения отдельных видов услуг.

Среди продовольственных товаров увеличилось внутреннее производство яиц. В результате их предложение на региональном рынке расширилось, а потому в октябре цены на них в годовом выражении росли меньше, чем месяцем ранее.

Увеличение затрат на сырье, упаковку и логистику у компаний, выпускающих молочную продукцию, привело к тому, что цены на нее выросли, особенно на сливочное масло.

В сегменте непродовольственных товаров выросли издержки у производителей и поставщиков обуви. Это, в свою очередь, повлияло на динамику стоимости обуви, особенно женской. В октябре была проведена индексация утилизационного сбора за иномарки. В результате новые импортные автомобили дешевели медленнее, чем в сентябре.

В октябре увеличилось предложение на рынке услуг, преимущественно из-за сохранения ряда летних чартерных программ. Из-за этого поездки в страны Закавказья и ОАЭ дорожали меньше, чем в сентябре, а стоимость поездки в Египет снизилась.

– Месячный рост цен в октябре по сравнению с сентябрем в регионе замедлился. Это связано в основном с удешевлением услуг туризма и экскурсионных услуг. Однако расширение внутреннего спроса по России по-прежнему опережает возможности наращивания выпуска товаров и услуг, – комментирует управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0 – 8,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4,5 – 5,0% в 2025 году, до 4,0% – в 2026 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.