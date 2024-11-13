Производственные цеха ОДК-Сатурн посетили более 400 студентов

Предприятие ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) в день открытых дверей посетили более 400 студентов колледжей и вузов.

Они познакомились с процессом изготовления деталей и увидели полноразмерные макеты авиационных двигателей, которые производят на предприятии. Студенты погрузились в технологический процесс изготовления высокоточных лопаток для авиационных газотурбинных двигателей, побывали на участках сборки модулей силовых установок и в испытательном боксе. В выставочном зале ребятам продемонстрировали полноразмерные образцы двигателей, рассказали о развитии предприятия и специфике производства высокотехнологичной продукции.

– Мой дедушка работает на предприятии ведущим инженером-конструктором. От него я слышал о заводе, теперь выдалась возможность побывать самому. Впечатления великолепные, здесь своя атмосфера, целая индустрия, даже дорожное движение своё. Недавно моя мама трудоустроилась в ОДК-Сатурн по технической специальности. Для себя решил, что в будущем также приду сюда работать, — сказал студент 3-го курса Авиационного колледжа РГАТУ Тимофей Тугов.

Ведущее двигателестроительное предприятие посетили студенты Ярославского государственного технического университета, РГАТУ имени П.А. Соловьева и Передовой инженерной школы РГАТУ. Среди гостей предприятия были учащиеся Ярославского автомеханического и Угличского индустриально-педагогического колледжей, а также Авиационного колледжа РГАТУ, промышленно-экономического, профессионально–педагогического и полиграфического колледжей. Многие из ребят являются целевиками и будут гарантированно трудоустроены на ОДК-Сатурн.

– В прошлом году мы заключили 165 целевых договоров со студентами колледжей для подготовки специалистов востребованных рабочих профессии. В этом году инициатива получила продолжение, и количество студентов целевого направления превысило 350. Из них 150 – первокурсники. Сегодня они начинают своё знакомство с ОДК-Сатурн. Впереди их ждут прохождение практической подготовки в подразделениях предприятия, «Профпробы» и встречи с ведущими специалистами предприятия. Это позволит им получить необходимые профессиональные навыки для изготовления деталей авиационных двигателей, — отметила начальник отдела производственно-учебного центра ОДК-Сатурн Елена Румянцева.

День открытых дверей для студентов проходил в ОДК-Сатурн во второй раз. Мероприятие организовали в рамках общефедерального проекта «Неделя без турникетов» Союза машиностроителей России. Производственные экскурсии позволяют расширять знания студентов о современном производстве авиационных двигателей и повышать престиж рабочих и инженерных профессий.