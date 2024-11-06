ОДК-Сатурн способствует развитию инженерных компетенций школьников

При поддержке ОДК-Сатурн состоялось открытое первенство Ярославской области по судомодельному спорту среди юношеских команд. Ведущее рыбинское предприятие поддерживает интерес к техническим наукам у школьников, которые будут развивать двигателестроение.

Участие в соревнованиях приняли юные судомоделисты из Москвы, Костромы, Ярославля, Борисоглебска и Рыбинска. Спортсмены представили более 30 моделей судов в шести классах – среди них прямоходы, радиоуправляемые модели-копии, скоростные модели судов. Организатором открытого первенства выступил рыбинский центр дополнительного образования «Молодые таланты», с которым сотрудничает ОДК-Сатурн.

– Благодаря предприятиям-партнерам, мы открываем нашим детям широкий спектр возможностей. Особую роль играет градообразующее предприятие ОДК-Сатурн, которое активно включается в процессы подготовки будущих специалистов. Сегодня техническое творчество в городе очень востребовано: около 1500 детей посещают кружки данной направленности. Мы надеемся, что многие из них выберут рыбинский вуз для дальнейшего обучения и предприятие ОДК-Сатурн для дальнейшей реализации своего потенциала, – рассказала директор центра дополнительного образования «Молодые таланты» Елена Васильева.

Соревнования проходили в личном и командном зачетах. Итоговый балл складывался из результатов стендовой оценки и прохождения дистанции на закрытой воде. Заплывы организовали в специальном бассейне для тренировок по судомодельному спорту. Сооружение считается уникальным для центрального федерального округа.

– С открытия бассейна после капитального ремонта, который был проведен по инициативе ОДК-Сатурн, прошло шесть лет и он по-прежнему востребован. В центральной России это один из немногих закрытых бассейнов, где можно запускать модели вне зависимости от погоды, поэтому сюда с удовольствием приезжают гости из соседних регионов. Самое важное, что есть интересующиеся ребята. Они могут стать кадровым потенциалом предприятия и региона в целом, – считает начальник управления социальных программ ОДК-Сатурн Александр Соколов.

Лидером командного зачета стала сборная представителей Ярославля и Рыбинска, второе место занял клуб «Гангут» из Борисоглебского, третье место у спортсменов костромского детско-юношеского центра «Заволжье».

В феврале в центре «Молодые таланты» состоится традиционное первенство по судомодельному спорту, посвящённое памяти легендарного директора моторостроительного завода Павла Дерунова. В 2025 году мероприятие пройдет в десятый раз. Его цель – создание условий для самореализации учащихся судомодельных объединений, совершенствование методов практической подготовки спортсменов-судомоделистов, развитие технических видов спорта в нашем регионе.