Бизнес все чаще испытывает нехватку ресурсов

По итогам 9 месяцев деловая активность предприятий Центральной России была выше, чем годом ранее.

Однако в третьем квартале рост экономической активности замедлился. Среди причин – логистические ограничения, дефицит кадров и ужесточение кредитования. Тем не менее по итогам года большинство предприятий ожидают рост или сохранение объемов производства.

Потребление и доходы

Рост потребительского спроса в ЦФО продолжил замедляться в основном за счет снижения покупок товаров длительного пользования. Так, жители реже покупали электронику и бытовую технику. В то же время из-за теплой погоды в сентябре вырос спрос на товары для загородного отдыха и пикника. Оставалась высокой и активность в сфере внутреннего туризма.

Цены

Годовая инфляция в июле – сентябре в Центральной России была выше, чем в стране в целом. Ценовые ожидания предприятий выросли и остаются выше среднего по стране уровня за счет большого вклада предприятий торговли и промышленности. В рознице ценовые ожидания также превышают общероссийские из-за компаний, занимающихся продажей автотранспорта.

Банковский сектор

В августе-сентябре выросли ставки по кредитам. Однако годовой темп прироста корпоративного кредитного портфеля в августе практически не изменился и оставался на повышенном уровне. При этом динамика кредитования предприятий различных отраслей существенно отличалась. Так, в сфере торговли кредитование замедлилось, а в сфере производства машин и оборудования – ускорилось. В рознице увеличение кредитного портфеля в августе замедлилось как в ипотеке, так и в потребительских кредитах. На фоне привлекательных процентных ставок население продолжает увеличивать вклады.

Химическая промышленность

Развитие сферы активно стимулирует высокий спрос на импортозамещающие аналоги сырья, компонентов и готовой продукции. Предприятия расширяют ассортимент косметики и бытовой химии. Инвестиционная активность увеличивается как за счет собственных средств компаний, так и мер господдержки (льготное кредитование, предоставление налоговых льгот). Впрочем, участники рынка сообщают, что сохраняются трудности с замещением отдельных импортных компонентов и проблемы с трансграничными платежами, а также увеличиваются сроки поставок сырья.

Деревообработка

В январе – августе 2024 года выпуск продукции из древесины в ЦФО вырос преимущественно за счет восстановления объемов производства в Московской, Смоленской и Костромской областях. Объемы производства увеличились отчасти из-за расширения экспортных поставок (к примеру, крупноформатной фанеры). Чтобы увеличить производительность труда в условиях дефицита кадров компании модернизируют производство.

– Внутренний спрос пока явно не охлаждается. Предприятия, стремясь увеличить производство товаров и услуг, все чаще сталкиваются с жёсткими ресурсными ограничениями. К примеру, заметное влияние оказывает нехватка кадров на рынке труда. Из-за того, что безработица находится на историческом минимуме, бизнесу сложнее привлекать персонал. Кроме того, предприятия отмечают возрастающие проблемы с трансграничными расчетами и сложностями с логистикой. Если бы сокращались инвестиции и потребительский спрос, а ресурсы экономики работали на полную мощность, инфляционное давление бы ослабевало. Но мы видим, что ресурсы используются на пределе, а инфляция остается высокой. Это говорит о том, что внутренний спрос по-прежнему опережает наращивание выпуска, – комментирует управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Узнать об этом и других аспектах развития экономики можно из октябрьского доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Он основан в том числе на мнениях экспертов, данных официальной статистики. Одним из источников информации являются данные мониторинга почти 15 тыс. предприятий, в том числе и более 200 компаний Ярославской области.