Ярославцы увеличили свои накопления до 400 млрд рублей ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Ярославцы увеличили свои накопления до 400 млрд рублей

31.10.2024, 9:09, Новости
Теги: ,

По итогам 9 месяцев текущего года вклады ярославцев превысили 400 млрд рублей. Всего на счетах ярославцев хранится 404,7 млрд рублей, что на 13,3% больше, чем было размещено в начале года.

Высокая сберегательная активность ярославцев стабильно сохраняется на протяжении всего 2024 года. Так, в январе жители нарастили накопления по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%, в марте – уже в два раза больше, в июне – на 2,3%. В июле-августе жители увеличивали вклады в среднем на 0,9%, в сентябре – на 1,6%.

Как отмечается в аналитическом докладе Банка России «Региональная экономика», интерес населения к банковским вкладам сохраняется на фоне привлекательных депозитных ставок. Так, средневзвешенная процентная ставка в сентябре составила 16,87%, увеличившись с начала года на 4,2 п.п. Высокая ключевая ставка дает людям возможность заработать на более выгодных вкладах, отложив на некоторое время потребление товаров не первой необходимости. В результате доход по вкладу компенсирует инфляцию и человек сможет реально увеличить потребление при росте доходов.

– На рост сберегательных настроений определенное влияние оказывают изменения в законодательстве. Так, с 1 февраля текущего года банки обязаны сообщать клиентам, что срок их вклада заканчивается. При этом оповещение должно прийти минимум за 5 дней до завершения срока тем способом, который был указан в договоре. Это может быть смс или пуш-уведомление, письмо на электронную почту или звонок. За этот период клиент должен решить, закрывать ему вклад или продлевать, – отметил эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Аренда и зарубежные туры повлияли на инфляцию в сентябре

24.10 / Среди поддельных банкнот в Ярославской области обнаружена иностранная валюта

23.10 / Корпоративный видеопродакшн от «Videoglobal»

22.10 / Почему популярна мебель из Финляндии

21.10 / Почему Jaecoo стоит выбирать у официального дилера

21.10 / Жители региона стали чаще жаловаться на мошенников и реже – на микрофинансовые организации

21.10 / Рыбинск. Новости полиции

15.10 / Почему онлайн займы на карту становятся все более популярными

14.10 / Сезонное снижение цен на овощи продолжилось в сентябре

14.10 / Как выбрать и купить квартиру: полезные советы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика