Ярославцы увеличили свои накопления до 400 млрд рублей

По итогам 9 месяцев текущего года вклады ярославцев превысили 400 млрд рублей. Всего на счетах ярославцев хранится 404,7 млрд рублей, что на 13,3% больше, чем было размещено в начале года.

Высокая сберегательная активность ярославцев стабильно сохраняется на протяжении всего 2024 года. Так, в январе жители нарастили накопления по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%, в марте – уже в два раза больше, в июне – на 2,3%. В июле-августе жители увеличивали вклады в среднем на 0,9%, в сентябре – на 1,6%.

Как отмечается в аналитическом докладе Банка России «Региональная экономика», интерес населения к банковским вкладам сохраняется на фоне привлекательных депозитных ставок. Так, средневзвешенная процентная ставка в сентябре составила 16,87%, увеличившись с начала года на 4,2 п.п. Высокая ключевая ставка дает людям возможность заработать на более выгодных вкладах, отложив на некоторое время потребление товаров не первой необходимости. В результате доход по вкладу компенсирует инфляцию и человек сможет реально увеличить потребление при росте доходов.

– На рост сберегательных настроений определенное влияние оказывают изменения в законодательстве. Так, с 1 февраля текущего года банки обязаны сообщать клиентам, что срок их вклада заканчивается. При этом оповещение должно прийти минимум за 5 дней до завершения срока тем способом, который был указан в договоре. Это может быть смс или пуш-уведомление, письмо на электронную почту или звонок. За этот период клиент должен решить, закрывать ему вклад или продлевать, – отметил эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.