Аренда и зарубежные туры повлияли на инфляцию в сентябре

Годовая инфляция в Ярославской области в сентябре 2024 года увеличилась и составила 9,04% после 8,62% месяцем ранее. При этом ее значение ниже, чем в Центральном федеральном округе (9,15%), где ее темпы замедлились.

В основном инфляция в сентябре ускорилась из-за роста издержек у производителей непродовольственных товаров, а также из-за высокого спроса на отдельные виды услуг, отмечается в ежемесячном информационно-аналитическом материале Банка России.

В сегменте продовольственных товаров наблюдалось некоторое замедление прироста цен на ряд товаров, прежде всего на помидоры, бананы и груши. В прошлом году из-за ослабления рубля импортные овощи и фрукты дорожали быстрее. Увеличение производства мяса птицы привело к расширению его предложения. В результате цены на мясо поднимались медленнее, чем в августе.

В сегменте непродовольственных товаров у производителей зубной пасты и шампуней ранее выросли затраты на сырье, оборудование и логистику. В сентябре эти увеличившиеся расходы были перенесены в цены, что привело к их подъему (в августе было снижение).

Развитие туризма и ослабление рубля ускорили в сентябре удорожание цен ряд зарубежных туров. В основном это относилось к поездкам в страны Закавказья, ОАЭ, Египта и отдельных стран Юго-Восточной Азии.

В сентябре вырос спрос на аренду жилья. Это произошло из-за начала учебного года и отмены ряда льготных ипотечных программ, которая сделала покупку жилья менее выгодной. В результате стоимость аренды квартир увеличилась в годовом сопоставлении быстрее, чем месяцем ранее.

– Месячный рост цен ускорился по сравнению с августом. Это говорит о том, что расширение внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг. Но цены зависят не только от продавцов, но и от покупателей. Если на товар нет ажиотажного спроса, то продавцам сложнее поднимать цены. Политика Банка России во время скачков инфляции помогает людям пройти периоды сильного подъема цен с минимальным ущербом для кошелька. Высокая ключевая ставка делает привлекательным вклады, и граждане могут защитить свои сбережения за счет процентов по вкладу. К тому же, выбрав вклад, люди на некоторое время откладывают покупки, и спрос становится не таким высоким, а значит цены растут медленнее или вовсе не растут, – комментирует управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.