Жители региона стали чаще жаловаться на мошенников и реже – на микрофинансовые организации

С июля по сентябрь этого года в Банк России от жителей Ярославской области поступило 440 обращений на работу финансовых организаций. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В минувшем квартале ярославцы подали свыше 330 обращений, связанных с деятельностью банков, что почти на 4% больше, чем годом ранее. Однако если в прошлом году ярославцев больше волновало навязывание услуг по потребительским кредитам, несогласие с условиями договора и проблемы с погашением, то теперь – кибермошенничество (более 10% от всех обращений). Также в топе – жалобы на ненадлежащее информирование, на блокировку счетов, заподозренных в проведении мошеннических операций, и отказы в закрытии счетов. В минувшем квартале были зарегистрированы первые жалобы на бездействие банков, когда они были уведомлены о мошенничестве. Это связано со вступлением в силу поправок, обязывающих банки приостанавливать переводы, если они направляются на счета, ранее заподозренные в мошеннических операциях.

На втором месте – обращения, связанные с деятельностью страховых компаний, на которые ярославцы стали жаловаться чаще на 18%. Значительная часть обращений по-прежнему связана с неверным применением страховщиками коэффициента бонус-малус (показателя безаварийного вождения, который страховые компании используют при расчете стоимости полиса ОСАГО). Также в лидерах – отказы в возврате страховых премий при досрочном расторжении договора и сбои при оформлении электронного полиса ОСАГО.

Напротив, число обращений на микрофинансовые организации сократилось на 45%. Если годом ранее ярославцы возмущались тем, что им не выдавали копии заключенных договоров и навязывали дополнительные услуги, то в этом году жители области чаще обращались из-за нарушений при верификации заемщика, превышения предельного размера задолженности и возврата денег за допуслуги.

– С 1 июля этого года для финансовых организаций действуют новые правила общения с клиентами. Теперь компания должна дать развернутый ответ на претензию в течение 15 рабочих дней. В сложных случаях время ответа может быть увеличено до 25 дней. Если финансовая организация не уложится в сроки либо отделается формальным ответом, на нее можно пожаловаться через интернет-приемную Банка России. Регулятор проведет собственную проверку и, если нарушение будет выявлено, обяжет компанию устранить его, – сообщила эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.