В ОДК-Сатурн рыбинские школьники разрабатывают программных роботов

Рыбинское предприятие ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) организовало рабочие места для учащихся общеобразовательных школ города.

В этом году старшеклассники впервые работают в управлении цифровой трансформации. Их задача – разработка программных роботов для автоматизации различных процессов в ОДК-Сатурн. Школьники работают в группе управления проектами цифровой трансформации с июля по август. За это время каждый старшеклассник в среднем разрабатывает трех программных роботов, которые в дальнейшем будут применяться на рабочих местах для оптимизации рутинных процессов.

– Привлечение молодежи к цифровой трансформации – один из факторов перехода на качественно новый уровень развития и внедрения технологий. Совместно с дирекцией по персоналу мы организовали рабочие места для старшеклассников, что дало возможность ребятам участвовать в решении востребованных на предприятии задач. Мы видим успешность этого проекта и, что особенно важно, эта работа приносит реальную пользу на производстве авиационных двигателей, – отметил начальник управления цифровой трансформации ОДК-Сатурн Александр Сорокин.

Школьники пробуют себя и как разработчики программных роботов, и как аналитики, выявляющие рутинные процессы, и как тестировщики. Так, выпускница лицея №2 Олеся Панова стала автором программного робота для специалистов производственно-учебного центра. Созданный Олесей робот сократит время формирования информационных объявлений, что повысит эффективность рабочего процесса.

– В производственно-учебном центре составляется расписание занятий сотрудников на ближайший год. Для каждой из 20 групп еженедельно готовят отдельные объявления с указанием предметов и аудитории. На их формирование специалист центра может тратить более часа. Мой робот составляет аналогичные объявления за 10 минут, используя информацию из excel-таблиц. Он не допускает ошибок и может самостоятельно отправлять документы на печать. Работать в лаборатории цифровых технологий мне очень понравилось – интересна как сама профессия, так и молодой, инициативный коллектив, – сказала Олеся Панова.

В общей сложности в качестве техников-стажеров и рабочих-стажеров в ОДК-Сатурн трудоустроено более 80 учащихся школ. Большая часть из них задействована на производственных участках.

Трудоустройство школьников – очередной этап вовлечения молодых людей в деятельность ОДК-Сатурн, в том числе в работу управления цифровой трансформации. С 2020 года на базе подразделения действует лаборатория, где прошли стажировку более 50 студентов РГАТУ имени П.А. Соловьева, ЯГТУ, Авиационного колледжа.

В рамках Передовой инженерной школы Рыбинского университета управление совместно со студентами реализует шесть проектов. Кроме того, в этом месяце завершился прием документов на обучение в группе профессионально-образовательного трека «Код Ростеха» для подготовки цифровых инженеров.