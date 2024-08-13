Что рекомендует ВОЗ при гепатите С?

Гепатит С представляет собой инфекционное заболевание, вызванное специфической инфекцией, поражающей печень и приводящей, при отсутствии лечения, к летальному исходу. Выявлен вирус как возбудитель патологического процесса был в конце ХХ века, и долгое время оставался практически непобедимым. Некоторый период его лечили комплексом Интерферона альфа и Рибавирина, а в 2013 году появился Софосбувир, затем другие оригинальные препараты и их дженерики (например, cофосбувир ледипасвир цена , которых при индийском производстве в разы ниже, чем у американского производителя оригиналов).

Долгие годы трудов медицинских светил и практических исследований позволили ВОЗ констатировать факт, что гепатит С — это полностью излечимое заболевание, причем даже когда у больного развилась печёночная недостаточность и запущенность процесса перешла в цирроз. Для этого организация вынесла ряд рекомендаций относительно диагностики и лечения.

Особенности диагностики гепатита С

Утверждённая на сегодняшний день программа диагностики двухэтапная:

для выявления инфицированных проводится серологическое исследование на наличие в крови антител к вирусу HCV;

при положительном результате проводится тест на наличие РНК.

Если первичная диагностика подтвердила гепатит, требуется проведение обследования органа на степень его поражения (фиброз, цирроз). Для этого могут быть проведены некоторые неинвазивные тесты или биопсия (выбор метода врач делает индивидуально).

ВОЗ настоятельно рекомендует проводить периодическое тестирования лиц, находящихся в группах повышенного риска заражения вирусной инфекцией.

Рекомендации по лечению гепатита С

На сегодняшний день методы лечения вирусного гепатита С с эффективностью до 99% существуют. Программа терапии подбирается комплексная, рассчитанная на долгосрочную перспективу выздоровления. При этом учитывается форма протекания заболевания, генотип, особенности состояния пациента. В некоторых случаях при остром течении иммунная система активирует все собственные силы на уничтожение вируса и успешно с ним справляется. В остальных – заболевание принимает хроническое течение и требует медикаментозного комплексного подхода.

В рекомендациях ВОЗ относительно лечения хронического гепатита С указано применение схем, построенных на курсах приёма противовирусных препаратов прямого действия. Они могут назначаться пациентам всех возрастов, начиная с трёхлетнего. Схемы строятся на основании:

Софосбувира;

Даклатасвира;

Велпатасвира;

Ледипасвира

Терапия – пероральная. Составы – щадящие. Курсы сокращены. Ввиду этого побочных эффектов тоже минимум. В большинстве случаев пациенты справляются с заболеванием в течение 12-24 недель.

Лечение оригинальными лекарствами прямого противовирусного действия обходится дорого, что даже в развитых странах ограничивает число пациентов, принимающих такую терапию. Поэтому разрешено использовать дженерики индийского производства, имеющие цену в разы ниже ввиду отсутствия патентной защиты. Их составы аналогичны оригиналам на 98-99%, и этого достаточно для достижения отличной результативности лечения.