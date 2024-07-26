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В июне в регионе подешевели шампуни и зубная паста

26.07.2024, 14:24, Новости
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В июне 2024 года годовая инфляция в Ярославской области увеличилась и составила до 7,85% после 7,48% в мае.

При этом ее значение было ниже, чем в Центральном федеральном округе (8,84%) и в целом по России (8,59%), где также наблюдалось увеличение годовой инфляции.

Повышение произошло в основном за счет роста издержек производителей продовольственных товаров и за счет сокращения предложения ряда овощей. Также на инфляцию оказал влияние рост спроса на отдых внутри страны и за рубежом. Причины изменения цен проанализированы в ежемесячном информационно-аналитическом материале Банка России.

В этом году из-за аномальных погодных условий в южных регионах России по сравнению с прошлым годом меньшими темпами росло предложение томатов. В результате цены на них увеличивались в годовом сопоставлении быстрее, чем в мае. Мясо- и молочные продукты стали дороже из-за переноса производителями растущих затрат на оплату труда, сырье и логистику.

В сегменте непродовольственных товаров замедлился рост цен на подержанные иномарки по причине снижения спроса. Поскольку на рынке стало больше дешевых аналогов парфюмерно-косметических товаров, в июне снизились цены на зубную пасту и шампуни после их роста в мае.

Начало высокого сезона отпусков привело к увеличению спроса на отдых за границей и внутри страны. В результате наблюдавшееся в мае снижение цен на отдых в Египте сменилось ростом, а санаторно-оздоровительные услуги дорожали быстрее, чем месяцем ранее.

– Цель Банка России – снизить уровень инфляции. Несмотря на то, что в июне 2024 года годовая инфляция в стране возросла, текущий рост потребительских цен несколько замедлился. Основная причина – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения. Для придания устойчивости процессу снижения инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем Банк России прогнозировал в апреле, – отметила управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Отметим, сегодня Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. До этого ключевая ставка удерживалась на уровне 16% c декабря 2023 года.

Повышение ставки в Центробанке объяснили необходимостью снизить инфляцию.

– Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг, — говорится в пресс-релизе.




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