ОДК-Сатурн принимает заявки на целевое обучение перспективным профессиям

На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн до 25 июля продолжается прием заявок на образовательно-профессиональный трек «Крылья Ростеха», а также новую программу целевой подготовки ИТ-специалистов «Код Ростеха».

Стать студентами-целевиками в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени П. А. Соловьёва могут более 40 выпускников школ.

По целевому набору по треку «Крылья Ростеха» от ОДК-Сатурн будут готовить конструкторов и технологов по направлению «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», а по специализации «Техническая физика» – испытателей. В рамках нового для ОДК-Сатурн образовательного трека «Код Ростеха» с сентября обучение начнут 14 студентов, которые получат востребованную профессию IT-инженера.

– Трек «Крылья Ростеха» уже себя хорошо зарекомендовал. С 2020 года наш опорный вуз готовит будущих конструкторов и технологов по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». В этом году добавлен еще один профиль – инженер-исследователь. Кроме того, открывается новый образовательный трек – «Код Ростеха», который направлен на подготовку цифровых инженеров, – рассказала директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

Среди основных преимуществ образовательных программ – мотивационные выплаты от 30 000 рублей, компенсация на оплату Интернета, общежития и транспортной карты, трудоустройство на предприятие ОДК-Сатурн с заработной платой с 1-го курса обучения.

«Крылья Ростеха» — образовательно-профессиональный трек подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемый под эгидой Госкорпорации Ростех. В проекте участвуют 15 вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска, Новосибирска, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится почти 1000 студентов по более 14 направлениям подготовки.

«Код Ростеха» направлен на подготовку и удержание инженерных кадров в сфере ИТ, способных создавать новые технологические решения, оборудование и программно-аппаратные комплексы, а также на повышение качества подготовки кадров в области ИТ-технологий как в узкоспециализированных, так и в междисциплинарных областях (робототехника, геоинформационные технологии, языки программирования (умение соединять между собой до 40 программ), 3D-моделирование, ИТ-архитектура, ИТ-безопасность, ИТ-технологии, разработка ПО и др.). С 2024 года подготовка пилотных групп (порядка 180 человек) ведется в интересах организаций, входящих в АО «ОПК», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «ОДК», АО «КРЭТ», с участием ключевых вузов-партнеров (МИРЭА, ЮФУ, ТулГУ, РГАТУ, НГТУ, ЛЭТИ) по 6 направлениям подготовки.

Для участия в образовательно-профессиональных треках абитуриентам нужно сдать ЕГЭ по математике (профиль), русскому языку, физике или информатике, иметь средний балл аттестата не ниже 4, а уровень английского языка – не ниже A2. Также абитуриенты в онлайн-формате проходят мотивационный опрос.

Заявки на участие в программе от ОДК-Сатурн принимаются на сайтах student.rostecwings.ru, kod.rsatu.ru и по адресам [email protected], [email protected], [email protected].

Получить консультацию можно по номерам: +7 (4855) 324-103, +7 (4855) 325-176, +7 (4855) 329-891.