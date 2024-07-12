«Крылья Ростеха» проходят межрегиональную практику в Рыбинске

На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) проходят летнюю практику студенты профессионально-образовательного трека «Крылья Ростеха» из Московского авиационного института и Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

В цехах предприятия второкурсники осваивают азы профессии контролера станочных и слесарных работ. Производственная практика на базе различных предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации доступна студентам проекта «Крылья Ростеха» со второго года обучения. В этом году в ОДК-Сатурн практику проходят 29 будущих конструкторов и технологов из Москвы и Санкт-Петербурга.

– Практическая подготовка студентов в формате ротации – уникальная возможность для молодых людей познакомиться с предприятиями ОДК уже на втором курсе обучения. Так они могут получить более глубокое представление о специфике производств компаний корпорации, повысить конструкторские, технологические компетенции, развить коммуникативные навыки. Надеемся, практика на предприятии молодым коллегам из Санкт-Петербурга и Москвы станет полезной, они приобретут новый опыт и знания, – сказал руководитель по совершенствованию технологических процессов ОДК-Сатурн Алексей Сасарин.

Практическую подготовку по профессии «контролер станочных и слесарных работ» студенты проходят в течение месяца. Теоретическую базу получают в производственно-учебном центре под руководством специалистов ОДК-Сатурн, а практические навыки – с наставниками на участках технического контроля.

– Изучаем различные измерительные инструменты, методы разрушающего, неразрушающего контроля, бесконтактные методы измерений. Как раз в прошлом семестре в университете мы проходили курс по метрологии, благодаря чему сейчас гораздо легче осваивать практические навыки. Производственная практика позволяет нам понять, как устроено серьезное современное производство, где строго следят за качеством продукции. Кто бы что ни говорил, а работа на заводе – это всё-таки престижно, – поделился студент направления «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова Кирилл Дроздов.

Студенты Рыбинского авиационного технического университета им. П.А. Соловьёва проекта «Крылья Ростеха», также стажируются на предприятиях ОДК. Второкурсники знакомятся с профессией контролера в подразделениях московского производственного комплекса «Салют», третьекурсники получают компетенции в сфере аддитивных технологий на петербургском предприятии ОДК-Климов.

«Крылья Ростеха» — образовательно-профессиональный трек подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемый под эгидой Госкорпорации Ростех. В проекте участвуют 15 вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска, Новосибирска, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится почти 1000 студентов по 14 направлениям подготовки.

Заявки на участие в целевой программе от предприятия ОДК-Сатурн принимаются до 25 июля 2024 года.

Отправить заявку можно на сайте student.rostecwings.ru/ и по адресам: [email protected], [email protected], [email protected].

Получить консультацию можно по телефонам: 8 (4855) 324-103, 8 (4855) 325-176, 8 (4855) 329-891.