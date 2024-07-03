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Ярославцы сдали в банки более 1,1 млн рублей монетами

03.07.2024, 14:14, Новости
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По итогам Всероссийской акции «Монетная неделя» жители региона сдали в банки свыше 320 тысяч монет на общую сумму 1,147 млн рублей. Общий вес возвращённых в оборот монет превысил 1,3 тонны.

Чтобы сдать монеты, нужно было обратиться в отделение банка – участника акции с паспортом. К обмену принимались любые российские монеты, выпущенные с 1997 года. Потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверленные денежные знаки также принимались сотрудниками банков. Часть ярославцев предпочла зачислить сумму принесенной мелочи на банковскую карту, часть – обменяла монеты на банкноты.

Чаще других ярославцы сдавали монеты номиналом 10 рублей, на которые пришлась четверть сданной мелочи. Более 20 % составили десятикопеечные монеты, более 17% – номиналом 1 рубль. Реже остальных сдавали монеты номиналом 50 копеек и 5 копеек.

– Банк России чеканит большое количество монет, но значительная их часть не возвращается в платежный оборот, а оседает в карманах и копилках наших граждан. Это приводит к нехватке мелочи, которая так нужна организациям для точных расчетов с клиентами. «Монетная неделя» помогает пополнить семейный бюджет, возвращает в оборот мелочь и сокращает затраты на ее чеканку, – отметил заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

Всего в ходе акции жители страны принесли в банки более 31 млн монет, вернув в оборот 135 млн рублей.




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