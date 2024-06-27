Хотите на Евро-2024? Вот полезные приложения для зарубежного путешествия!
27.06.2024, 13:17, Рекомендуем
Теги: Технологии, Транспорт, Туризм, Футбол
Футбольные болельщики, конечно, не могут пропустить официальное приложение UEFA Euro 2024. Это приложение предоставляет полную информацию о турнире, включая расписание матчей, результаты, таблицы и новости.
Вы можете настроить уведомления, чтобы не пропустить важные события, такие как начало матчей или изменения в расписании. Официальное приложение также предлагает эксклюзивные интервью, видео и закулисные материалы, что позволяет быть в центре событий чемпионата. Кроме того, можно скачать Olimp.kz mobile, при помощи которого появится возможность осуществлять прогнозы на матчи чемпионата Европы по футболу прямо при помощи своего мобильного устройства.
Ни одно путешествие не обходится без знакомства с местной кухней. Приложение Yelp поможет вам найти лучшие рестораны, кафе и бары в городах, где будут проходить матчи Евро-2024. Yelp предоставляет подробные обзоры и рейтинги заведений, а также фотографии блюд и интерьеров. С помощью этого приложения вы сможете выбрать идеальное место для ужина или перекуса, будь то уютное кафе или роскошный ресторан.
Для общения с местными жителями и преодоления языкового барьера пригодится приложение Google Translate. Оно позволяет переводить текст и речь на множество языков, включая немецкий, английский и другие. Google Translate также предлагает функцию перевода текста с фотографий, что очень удобно для понимания меню, указателей и другой письменной информации. Приложение работает в режиме оффлайн, если заранее загрузить нужные языковые пакеты.
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