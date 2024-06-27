Хотите на Евро-2024? Вот полезные приложения для зарубежного путешествия!

Футбольные болельщики, конечно, не могут пропустить официальное приложение UEFA Euro 2024. Это приложение предоставляет полную информацию о турнире, включая расписание матчей, результаты, таблицы и новости.

Вы можете настроить уведомления, чтобы не пропустить важные события, такие как начало матчей или изменения в расписании. Официальное приложение также предлагает эксклюзивные интервью, видео и закулисные материалы, что позволяет быть в центре событий чемпионата. Кроме того, можно скачать Olimp.kz mobile , при помощи которого появится возможность осуществлять прогнозы на матчи чемпионата Европы по футболу прямо при помощи своего мобильного устройства.

Ни одно путешествие не обходится без знакомства с местной кухней. Приложение Yelp поможет вам найти лучшие рестораны, кафе и бары в городах, где будут проходить матчи Евро-2024. Yelp предоставляет подробные обзоры и рейтинги заведений, а также фотографии блюд и интерьеров. С помощью этого приложения вы сможете выбрать идеальное место для ужина или перекуса, будь то уютное кафе или роскошный ресторан.

Для общения с местными жителями и преодоления языкового барьера пригодится приложение Google Translate. Оно позволяет переводить текст и речь на множество языков, включая немецкий, английский и другие. Google Translate также предлагает функцию перевода текста с фотографий, что очень удобно для понимания меню, указателей и другой письменной информации. Приложение работает в режиме оффлайн, если заранее загрузить нужные языковые пакеты.