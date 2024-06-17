В Ярославской области снизилась популярность микрозаймов

В первом квартале 2024 года ярославцы оформили 979 займов в микрофинансовых организациях (МФО). Это почти на 19% меньше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года.

Общая сумма оформленных займов составила более 145 млн рублей. Снижение количества микрозаймов может быть связано как с постепенным повышением финансовой культуры заемщиков, так и более жёстким отбором заявок со стороны МФО. С января этого года банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при выдаче новых кредитов и займов и рефинансировании старых.

– Если на погашение долгов у человека будет уходить более 50% дохода, то кредитор должен сообщить заемщику о том, что он может не справиться с платежами, а также выдать перед заключением договора соответствующее уведомление. Это станет для человека дополнительным сигналом, что нужно еще раз обдумать и правильно рассчитать свои возможности, – считает эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.

Также с февраля этого года вступил в силу закон, согласно которому служба судебных приставов наделена полномочиями по контролю за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций и может отслеживать возврат просроченной задолженности.

На 1 апреля 2024 года в Ярославской области действовало 3 МФО, зарегистрированных в регионе, а также 73 обособленных подразделений МФО, зарегистрированных в других регионах.