Может ли снизиться кредитный рейтинг, если исправно платить по долгам?

Некоторые заемщики полагают, что чем чаще человек берет кредиты, тем у него лучше кредитная история.

Улучшить ее можно, например, если оформить недорогую покупку в кредит и выплатить долг или взять микрофинансовых организациях несколько небольших займов и быстро их погасить. Но, как считает эксперт ярославского отделения Банка России Олег Масков, есть несколько причин, по которым кредитный рейтинг может быть снижен, даже если вы исправно платите по долгам.

Высокий уровень задолженности. Кредитные бюро рассчитывают задолженность по всем кредитам человека, куда входят потребительские кредиты, ипотека, кредитные карты, займы в МФО и так далее. Чем выше показатель долговой нагрузки (соотношение платежей по всем кредитам и займам к доходу) у заемщика, тем ниже его кредитный рейтинг. Например, если у одного человека на оплату всех кредитов уходит 20%, а у второго – 50%, то вероятность получения нового кредита у первого заемщика выше.

Открытие новых кредитов. Если человек за короткий период взял несколько новых кредитов, это тоже может снизить кредитный рейтинг. Каждый новый запрос на кредит или заем, а также отказы по ним отражаются в кредитном отчете и могут быть рассмотрены как потенциальные риски для кредиторов.

Изменения в структуре долгов. Банки может насторожить (именно насторожить, а не ухудшить), например, перевод долга с одной кредитной карты на другую, рефинансирование, кредитные каникулы и др. Не испытывает ли должник трудности с обеспечением уже взятых кредитов? Также на кредитный рейтинг могут повлиять долги по алиментам, ЖКХ и даже мошеннические действия третьих лиц. Именно поэтому имеет смысл регулярно проверять свою кредитную историю, тем более, что два раза в год это можно делать бесплатно.