Современный подход в лечении гепатита С и какой врач должен вести пациента?

Печень — это один из главнейших органов в человеческом организме, без которого его функционирование невозможно. Она отвечает за процессы пищеварения и обмена веществ, занимается очищением крови от токсинов. Интенсивность и специфика работы данного органа делает его уязвимым к различным воспалительным и инфекционным процессам. Одним из наиболее опасных и сложных является гепатит С. Нередко заболевание обнаруживается случайно при обследовании, и пациенту нужно знать, к какому врачу обращаться.

Какой врач лечит печень?

Причин развития патологии немало, но на терапии специализируется врач-гепатолог. В некоторых случаях лечением гепатитов занимаются инфекционисты, но обычно это касается острых форм болезни, при которых больной госпитализирован с целью снятия симптомов интоксикации. При хроническом течении заболевания нужен именно гепатолог, осуществляющий приём в условиях современного специализированного медицинского центра.

Задачами гепатолога являются:

установка верного диагноза;

изучение состояния пациента и выявление сопутствующих патологий;

назначение правильного медикаментозного лечения (для этого пациенту может понадобиться купить Велпатасвир , Даклатасвир, Софосбувир – препараты прямого противовирусного действия, а также другие, выбранные гепатологом для комплексной программы терапии);

, Даклатасвир, Софосбувир – препараты прямого противовирусного действия, а также другие, выбранные гепатологом для комплексной программы терапии); осуществление контроля динамики выздоровления.

Диагностика и лечение у врача-гепатолога

Для постановки диагноза «гепатит С» может быть достаточно результат ПЦР-анализа крови, в ходе которого обнаруживаются антитела вирусу. Если в печени активно протекает воспалительный процесс и повышены АЛТ, АСТ и ГГТ, то тогда нужны результаты биохимического анализа. Также информативным методом диагностики является УЗИ.

Для назначения терапевтической программы гепатологу нужна полная информация о вирусе, его генотипе, количество в крови, состояния печени. Кроме этого, важно получить точное представление о работе других органов (почек, желудка, сердца) и отклонениях в показателях клинического анализа крови.

Что касается лечения, то при грамотном подборе препаратов прямого противовирусного действия и своевременном обращении пациента к гепатологу, можно рассчитывать на положительный результат. Дело в том, что сегодня медики однозначны во мнении, что гепатит С – это полностью излечимое заболевание.

Стоит отметить, что противофиброзным действием противовирусные препараты, рекомендованные для гепатита С, не обладают. По этой причине добиться полного излечения при тяжёлом циррозе печени уже невозможно, но лечение и наблюдение у врача-гепатолога продолжать нужно, оно будет направлено на предотвращение образования рака.

Как найти хорошего врача пациенту, с гепатитом С?

Прежде всего нужно понять, что гепатолог — это врач, имеющий особую специализацию в области медицины. Она касается гастроэнтерологии и инфекционных заболеваний. Этот специалист занимается изучением болезней, которые могут развиваться в печени, причем, как вирусной природы, так и нет. В ходе ведения медицинской практики он изучает новейшие открытия медиков в отношении заболеваний печени, способы диагностики, методики терапии и профилактики, чтобы в итоге подобрать пациенту наиболее эффективное лечение.

Гепатологи есть в штате далеко не каждой клиники. Поэтому важно подобрать медицинский центр так, чтобы в нём принимал интересующий вас специалист и предоставлялся комплекс диагностических процедур, необходимых для точной и быстрой постановки диагноза.

Найти подходящую клинику можно по рекомендациям и отзывам. Их можно услышать от знакомых или почитать в Интернете, но при этом обращайте внимание, на конкретику. Нужно понимать, насколько хорош специалист. Не забывайте при этом, что современные медцентры ввиду высокой конкуренции дорожат репутацией, а поэтому берут в штат профессионалов.