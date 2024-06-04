Концерты Академического симфонического оркестра Московской филармонии

5 июня в 18:30 в Ярославской государственной филармонии и 6 июня в 18:30 во Дворце культуры «Вымпел» г. Рыбинска состоятся концерты Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением народного артиста России Юрия Симонова.

Концерты проходят в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» и посвящены предстоящему празднику – Дню России. В программе: Э. Григ «Пер Гюнт» сюита из музыки к драме Г. Ибсена (редакция Юрия Симонова) и А. Бородин Симфония №2 «Богатырская».

На свете найдется немного людей, которые ни разу не слышали музыки Эдварда Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт». Она звучит на больших сценах и в камерных концертах, в кино и мультфильмах. Созданная для театральной постановки, музыка к «Перу Гюнту» получила значение самостоятельного художественного произведения. По словам Грига, он поначалу не горел желанием писать музыку к этому «самому немузыкальному из всех сюжетов». Тем не менее, музыка к драме «Пер Гюнт» стала одной из наиболее ярких работ композитора и сегодня восхищает слушателей во всем мире. Премьера состоялась в 1876 году, а в конце 80-х Григ составил из музыки к спектаклю две сюиты.

Второе отделение концерта будет посвящено «Богатырской» симфонии Александра Бородина, одной из вершин творчества композитора, в которой сформировались принципы русского эпического симфонизма. «Богатырская» симфония принадлежит к мировым симфоническим шедеврам благодаря своей яркости, своеобразию, монолитности стиля и гениальному претворению образов русского народного эпоса. При отсутствии объявленной программы, симфония имеет явные программные черты. Русский музыкальный и художественный критик В. Стасов предложил называть симфонию «Богатырской», а также записал характеристику содержания со слов самого автора: «Сам Бородин рассказывал мне не раз, что в адажио он желал нарисовать фигуру Бояна, в первой части – собрание русских богатырей, в финале – сцену богатырского пира при звуке гуслей, при ликовании великой народной толпы».

Академический симфонический оркестр Московской филармонии на протяжении всей своей истории входит в число лучших отечественных симфонических оркестров и достойно представляет российскую музыкальную культуру за рубежом. Свидетельство тому — горячий прием публики, неизменно сопровождающий выступления коллектива, и восторженные отклики журналистов и критиков. В 1998 году оркестр возглавил народный артист СССР Юрий Симонов. Под его руководством коллектив добился выдающихся творческих достижений. За годы его работы с коллективом сыграно более двухсот программ в Москве, состоялись многочисленные гастроли по России, США, Великобритании, Германии, Испании, Китаю, Южной Корее, Японии и другим странам. Восторженная зарубежная пресса отмечала, что «Симонов извлекает из своего оркестра диапазон чувств, граничащих с гениальностью» (Financial Times), называла маэстро «неистовым вдохновителем своих музыкантов» (Time).