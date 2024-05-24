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Пять простых способов избавиться от скопившейся мелочи

24.05.2024, 9:09, Детали
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Если у вас набралось внушительное количество монет, особенно копеек, не расстраивайтесь. Мы расскажем о нескольких способах выгодно ими распорядиться.

1. Что-то купить в магазине. Самый очевидный выход. Магазины обязаны принимать к оплате деньги любого номинала, в том числе и монеты в 50, 10 и даже 1 копейку. Это такое же законное средство платежа, как и купюры. Чтобы не создавать очередь, лучше идти в магазин, когда покупателей мало, а также рассортировать монеты по номиналам. Если продавцы отказываются принимать монеты, обращайтесь в Роспотребнадзор.

2. Купить товар в вендинговом аппарате. Тоже простой выход из ситуации, тем более, что ассортимент современных аппаратов постоянно расширяется. Минусы: терминалы часто принимают только монеты номиналом от 1 рубля, а сами товары ощутимо дороже, чем в супермаркете.

3. Пополнить баланс телефона. Несколько забытый, но вполне рабочий способ. Терминалы сотовой связи обычно принимают монеты, но чаще от 50 копеек. Из минусов – высокая комиссия (от 8%), а также фиксированный тариф. К примеру, при пополнении счета меньше чем на 50 рублей с вас возьмут не менее 6 рублей комиссии. Зато без очереди.

4. Положить на счет или вклад. У вас есть банковская карта? Отлично. Вы можете обратиться в ваш банк и попросить внести собранную монетами сумму на ваш счет. Кстати, за это банк не возьмет с вас комиссию. Но идти придется именно в тот банк, где у вас открыт счет. Если менеджер отказывается принимать мелочь, вы имеете полное право пожаловаться в Банк России.

5. Обменять в банке. Многие банки готовы обменять монеты на купюры, но, как правило, с комиссией.

Не хотите платить комиссию? Выход есть. Ждите начало акции «Монетная неделя», в ходе которой во многих участвующих в ней банках обменивают монеты на купюры совершенно бесплатно. Кстати, как раз сейчас – 20 мая по 2 июня 2024 года – в России проходит очередная «Монетная неделя». Подробнее познакомиться со списком банков и условиями приема монеты можно на сайте «Монетная неделя»

И совет на будущее. Не копите мелочь, а тратьте ее сразу. Тогда не будет вопроса, куда ее девать.




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