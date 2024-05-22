Банк России обсудил с ярославскими предпринимателями вопросы развития бизнеса

В Ярославле 21 мая прошла коммуникационная сессия, на которой руководство Банка России традиционно разъясняет свое последнее решение по ключевой ставке, рассказывает о ситуации в экономике и динамике инфляции.

В мероприятии приняли участие представители ярославского бизнеса, органов власти и общественных организаций.

Основной темой сессии стало обсуждение влияния на бизнес высоких процентных ставок. Со своей аналитикой изменений, которые произошли из-за дорогостоящих долгосрочных кредитов, выступили представители машиностроения, сельского хозяйства и строительства региона. На встрече также поднимались темы ценовых ожиданий бизнеса, нехватки кадров, планирования и другие актуальные вопросы. Начальник ГУ Банка России по ЦФО Рустэм Марданов подчеркнул, что всю полученную в рамках таких встреч информацию регулятор анализирует и принимает во внимание при принятии решений по ключевой ставке.

Также Рустэм Марданов рассказал, какие факторы повлияли на решение сохранить 26 апреля ключевую ставку на уровне 16%. Основная причина – это по-прежнему высокое инфляционное давление. Внутренний спрос превышает возможности экономики, компании не успевают расширять производство, что выливается в рост цен.

– Банк России придает большое значение инфляционным ожиданиям, так как исходя из них предприятия устанавливают цены, зарплаты, а люди принимают решение о покупках, сбережениях. Если экономические агенты ждут, что впоследствии цены будут существенно выше, они наращивают покупки, вместо того, чтобы больше сберегать, и ничто не препятствует ценам ускоренно расти и дальше. Замедление инфляции происходит, но пока мы не можем утверждать, что оно устойчиво. Наша задача – с помощью ключевой ставки повлиять на спрос таким образом, чтобы он соответствовал потенциальным возможностям экономики, – отметил Рустэм Марданов.

О высоком уровне деловой активности говорят данные опросов предприятий, которые проводит Банк России. В Ярославской области в таких опросах-исследованиях принимают участие свыше 200 компаний разных масштабов и сфер деятельности.

Ситуация в Ярославской области, безусловно, имеет свою специфику, но в целом демонстрирует общие для всех российских регионов тенденции. Так, потребительская активность постепенно замедляется, население начинает переходить к сберегательной модели поведения. Банки региона отмечают, что снижается спрос на потребительские и ипотечные кредиты.

Был рассмотрен и прогноз по годовой инфляции. Как отметила управляющий Отделением Ярославль Банка России Елена Бурмистрова, в Ярославской области годовая инфляция в марте снизилась до 6,39% после 6,78% в феврале. Регулятор прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в целом по России снизится до 4,3-4,8% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.