Крупные турниры, умные ставки и встроенный софт: как скачать приложение ПокерОК
20.05.2024, 15:15, Детали
Теги: Интернет, Развлечения, Технологии
GG — азиатская покерная сеть с мировым именем. Большую популярность компания обрела в 2020 году. Тогда в лобби рума появились онлайн-этапы Мировой серии покера. Год спустя GG стал лидером по трафику в кэш-играх и сохраняет позиции до сих пор. Рассказываем, как скачать ПокерОК на компьютер и мобильный телефон.
Регистрация
Для игры необходимо создать аккаунт. Зарегистрироваться можно напрямую через официальный сайт или с помощью мобильного приложения — скачать PokerOK получится на ПК, а также платформы iOS и Android.
Кнопка регистрации расположена в верхнем углу экрана
Форма включает в себя три поля:
- Страна нахождения. Необходимо предоставить фактические данные поскольку при верификации аккаунта служба поддержки может запросить банковскую выписку или счет за ЖКХ, где четко видны ваши ФИО и адрес.
- Email. С его помощью получится восстановить учетную запись при утере пароля и отправлять запросы в саппорт рума.
- Пароль. Комбинация от 8 до 20 знаков. Для большей надежности не стоит ограничиваться цифрами и буквами — лучше также использовать специальные символы. Изменить пароль можно в настройках игрового клиента.
Чтобы скачать ПокерОК на компьютер, откройте официальный сайт рума и нажмите на соответствующую вкладку. Если вы хотите загрузить приложение на Android, зайдите на сайт через мобильный браузер и скачайте инсталлятор и запустите его после загрузки. Заранее в настройках телефона разрешите работу с файлами из неизвестных источников.
Главное лобби рума
Загрузить ПокерОК на iPhone можно через App Store. Для этого достаточно ввести в строку поиска нужный запрос и нажать на иконку установки. Ярлык приложения появится на рабочем столе через несколько минут.
Обратите внимание, сайт может быть заблокирован. Тогда необходимо найти актуальное зеркало — ссылку на другом домене. Их часто публикуют в социальных сетях и на профильных сайтах.
Технические характеристики
Чтобы скачать ПокерОК на телефон, устройство должно соответствовать определенным требованиям. Параметры для смартфонов и планшетов на платформе Android:
- Операционная система от Oreo 8.0 и выше (для комфортной работы клиента рекомендуется версия 10.0).
- От 2 ГБ оперативной памяти.
- Минимум 1 ГБ свободного места на телефоне.
Для устройств Apple:
- iPhone от версии X и выше, iPad Air 2, iPad Mini 4.
- Минимум 3 ГБ свободной оперативной памяти и 1 ГБ на диске.
В мобильном приложении столы расположены вертикально
Опции клиента
По своим функциям приложение не отличается от версии для ПК. Основные особенности рума:
- Во время игры можно записать короткое видео и отправить его соперниками по столу.
- Использование софта в руме находится под запретом. Однако в клиенте доступен внутренний HUD, который выводит статистику на оппонентов.
- В лобби большинства турниров есть биржа бекинга, где можно как продать, так и приобрести доли других игроков. Обратите внимание, что если вы выставили долю на продажу, то ваши результаты в МТТ будут видны в открытом доступе.
- В клиенте работает система «умных» ставок, которая подстраиваться про предыдущие действия и предлагает часто используемые размеры.
- Страховка. Если два оппонента пошли в олл-ин, то можно запросить гарантированную выплату, согласно шансам на победу.
- «Ранняя пташка» — функция в МТТ позволяет компенсировать бай-ин при вылете перед призовой зоной при условии регистрации до начала турнира.
- Докрутка общих карт, если раздача не дошла до вскрытия.
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