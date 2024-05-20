Крупные турниры, умные ставки и встроенный софт: как скачать приложение ПокерОК ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Крупные турниры, умные ставки и встроенный софт: как скачать приложение ПокерОК

20.05.2024, 15:15, Детали
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GG — азиатская покерная сеть с мировым именем. Большую популярность компания обрела в 2020 году. Тогда в лобби рума появились онлайн-этапы Мировой серии покера. Год спустя GG стал лидером по трафику в кэш-играх и сохраняет позиции до сих пор. Рассказываем, как скачать ПокерОК на компьютер и мобильный телефон. 

Регистрация

Для игры необходимо создать аккаунт. Зарегистрироваться можно напрямую через официальный сайт или с помощью мобильного приложения — скачать PokerOK получится на ПК, а также платформы iOS и Android.  

Кнопка регистрации расположена в верхнем углу экрана

Форма включает в себя три поля:

  1. Страна нахождения. Необходимо предоставить фактические данные поскольку при верификации аккаунта служба поддержки может запросить банковскую выписку или счет за ЖКХ, где четко видны ваши ФИО и адрес.
  2. Email. С его помощью получится восстановить учетную запись при утере пароля и отправлять запросы в саппорт рума.
  3. Пароль. Комбинация от 8 до 20 знаков. Для большей надежности не стоит ограничиваться цифрами и буквами — лучше также использовать специальные символы. Изменить пароль можно в настройках игрового клиента.

Чтобы скачать ПокерОК на компьютер, откройте официальный сайт рума и нажмите на соответствующую вкладку. Если вы хотите загрузить приложение на Android, зайдите на сайт через мобильный браузер и скачайте инсталлятор и запустите его после загрузки. Заранее в настройках телефона разрешите работу с файлами из неизвестных источников.

Главное лобби рума

Загрузить ПокерОК на iPhone можно через App Store. Для этого достаточно ввести в строку поиска нужный запрос и нажать на иконку установки. Ярлык приложения появится на рабочем столе через несколько минут.

Обратите внимание, сайт может быть заблокирован. Тогда необходимо найти актуальное зеркало — ссылку на другом домене. Их часто публикуют в социальных сетях и на профильных сайтах.  

Технические характеристики

Чтобы скачать ПокерОК на телефон, устройство должно соответствовать определенным требованиям. Параметры для смартфонов и планшетов на платформе Android:

  1. Операционная система от Oreo 8.0 и выше (для комфортной работы клиента рекомендуется версия 10.0).
  2. От 2 ГБ оперативной памяти.
  3. Минимум 1 ГБ свободного места на телефоне.

 

Для устройств Apple:

  1. iPhone от версии X и выше, iPad Air 2, iPad Mini 4.
  2. Минимум 3 ГБ свободной оперативной памяти и 1 ГБ на диске.

 

В мобильном приложении столы расположены вертикально

Опции клиента

По своим функциям приложение не отличается от версии для ПК. Основные особенности рума:

  1. Во время игры можно записать короткое видео и отправить его соперниками по столу.
  2. Использование софта в руме находится под запретом. Однако в клиенте доступен внутренний HUD, который выводит статистику на оппонентов.
  3. В лобби большинства турниров есть биржа бекинга, где можно как продать, так и приобрести доли других игроков. Обратите внимание, что если вы выставили долю на продажу, то ваши результаты в МТТ будут видны в открытом доступе.
  4. В клиенте работает система «умных» ставок, которая подстраиваться про предыдущие действия и предлагает часто используемые размеры.
  5. Страховка. Если два оппонента пошли в олл-ин, то можно запросить гарантированную выплату, согласно шансам на победу.
  6. «Ранняя пташка» — функция в МТТ позволяет компенсировать бай-ин при вылете перед призовой зоной при условии регистрации до начала турнира.
  7. Докрутка общих карт, если раздача не дошла до вскрытия.



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