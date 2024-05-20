Крупные турниры, умные ставки и встроенный софт: как скачать приложение ПокерОК

GG — азиатская покерная сеть с мировым именем. Большую популярность компания обрела в 2020 году. Тогда в лобби рума появились онлайн-этапы Мировой серии покера. Год спустя GG стал лидером по трафику в кэш-играх и сохраняет позиции до сих пор. Рассказываем, как скачать ПокерОК на компьютер и мобильный телефон.

Регистрация

Для игры необходимо создать аккаунт. Зарегистрироваться можно напрямую через официальный сайт или с помощью мобильного приложения — скачать PokerOK получится на ПК, а также платформы iOS и Android.

Кнопка регистрации расположена в верхнем углу экрана

Форма включает в себя три поля:

Страна нахождения. Необходимо предоставить фактические данные поскольку при верификации аккаунта служба поддержки может запросить банковскую выписку или счет за ЖКХ, где четко видны ваши ФИО и адрес. Email. С его помощью получится восстановить учетную запись при утере пароля и отправлять запросы в саппорт рума. Пароль. Комбинация от 8 до 20 знаков. Для большей надежности не стоит ограничиваться цифрами и буквами — лучше также использовать специальные символы. Изменить пароль можно в настройках игрового клиента.

Чтобы скачать ПокерОК на компьютер, откройте официальный сайт рума и нажмите на соответствующую вкладку. Если вы хотите загрузить приложение на Android, зайдите на сайт через мобильный браузер и скачайте инсталлятор и запустите его после загрузки. Заранее в настройках телефона разрешите работу с файлами из неизвестных источников.

Главное лобби рума

Загрузить ПокерОК на iPhone можно через App Store. Для этого достаточно ввести в строку поиска нужный запрос и нажать на иконку установки. Ярлык приложения появится на рабочем столе через несколько минут.

Обратите внимание, сайт может быть заблокирован. Тогда необходимо найти актуальное зеркало — ссылку на другом домене. Их часто публикуют в социальных сетях и на профильных сайтах.

Технические характеристики

Чтобы скачать ПокерОК на телефон, устройство должно соответствовать определенным требованиям. Параметры для смартфонов и планшетов на платформе Android:

Операционная система от Oreo 8.0 и выше (для комфортной работы клиента рекомендуется версия 10.0). От 2 ГБ оперативной памяти. Минимум 1 ГБ свободного места на телефоне.

Для устройств Apple:

iPhone от версии X и выше, iPad Air 2, iPad Mini 4. Минимум 3 ГБ свободной оперативной памяти и 1 ГБ на диске.

В мобильном приложении столы расположены вертикально

Опции клиента

По своим функциям приложение не отличается от версии для ПК. Основные особенности рума: