Казанский шеф-повар рекомендует: 5 продуктов из ВкусВилл, которые стоит попробовать

Казанский шеф-повар Евгений Савельев поделился с нашими журналистами своим списком продуктов, которые он постоянно покупает в ВкусВилл . Он тщательно выбирает продукты, обращая внимание на их состав и качество, и вот его топ-5 продуктов, которые не имеют аналогов на его кухне.

Курица на зерновом откорме

Евгений уверен, что здоровье курицы напрямую влияет на качество мяса. В ВкусВилле он нашёл курицу, которая выросла на свободном выгуле и питалась только натуральными кормами. Сочное мясо этой курицы стало основой его знаменитых гриль-окороков и нежнейших наггетсов под брусничным соусом.

Творожный сыр

Этот продукт вдохновил Евгения на творчество с самого детства. Сейчас он использует творожный сыр от ВкусВилл для приготовления разнообразных бутербродов, экспериментируя с начинками и украшениями, что приносит радость как вкусовым рецепторам, так и глазам.

Говяжий рубленый бифштекс

Когда шеф-повар хочет устроить ленивый ужин, он выбирает говяжьи бифштексы от ВкусВилл. Эти бифштексы, приготовленные на гриле с овощами, не уступают по вкусу домашнему фаршу, и при этом готовятся всего за 20 минут.

Котлеты из мяса щуки

Щука – это не только вкусное, но и крайне полезное мясо. В ВкусВилле Евгений нашёл котлеты из щуки без добавления консервантов и стабилизаторов, что делает их идеальным выбором для здорового ужина.

Ацидофилин

Ацидофилин от ВкусВилл стал для Евгения настоящим открытием. Благодаря ежедневным скидкам магазина он смог попробовать это кисломолочное изделие и теперь регулярно включает его в свой рацион для поддержания иммунитета и здоровья пищеварительной системы.

Евгений Савельев рекомендует эти продукты всем, кто ценит качество и стремится к здоровому питанию.